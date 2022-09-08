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瀘定救災「天天做核酸」 網批謀殺災民、拖延救援時間

中國新聞組／北京8日電
四川甘孜州瀘定縣5日發生6.8級地震，已造成82人遇難。圖為瀘定磨西鎮出現嚴重山崩，救援人員在幫助民眾撤離。（路透）
四川甘孜州瀘定縣5日發生6.8級地震，已造成82人遇難。圖為瀘定磨西鎮出現嚴重山崩，救援人員在幫助民眾撤離。（路透）

截至9月8日8時，四川瀘定規模6.8地震已造成82人遇難，另有35人失聯，270多人受傷。四川甘孜州政府發布防疫公告稱，災區民眾和參與救援人員，每天須做一次核酸檢測。暫不接受社會救災，民眾「不聚集、不聚餐」，避免發生交叉感染。嚴格的防疫措施，令網民批評這等同被受困民眾的「謀殺」。 

當地防疫指揮部日前宣布，瀘定縣及核心災區海螺溝全域實施臨時管控，人車只出不進，暫不接受社會救災，批准進入的人士，須持24小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼且無風險城市旅居史，在管控區入口處接受「落地檢」；災區返鄉民眾確需進入的，還須持有目的地鄉鎮（街道）出具的證明。

此外，公告更明文規定，災區群眾和參與救援人員須「開展每日一次核酸檢測」。 網上流傳影片亦顯示，大批消防隊員5日到達震區救災卻先排長龍做核酸檢測的畫面。

自由亞洲電台報導，網民對此防疫政策多表示不認同，認為花時間做核酸檢測反而拖延了救援的黃金72小時，是對「被困生命救援的嚴重阻礙，更是對受困群眾的謀殺」。「我以為是玩笑話⋯⋯沒想到是真的」，更有網民嘲諷的說「記得把受災群眾，埋在瓦礫下的也叫出來做個核酸」。但相關評論，目前均已遭屏蔽。

另據BBC報導，一些網上流出的影片顯示，在瀘定地震導致成都震感強烈之時，有些成都居民卻因為防疫封鎖政策被阻止逃離小區。

抖音上的視頻顯示，驚慌失措的市民被緊鎖在大門裡，高喊著要出去。另一個視頻顯示，有男子搖晃公寓大門試圖打開它，他喊「快點把門打開，地震了」，門外的保安則回應「地震已經過去了」。還有視頻錄下擴音器內容，說著「回家去！不要在這裡聚集，這只是一場地震」。

相關報導在微博引發大量批評，有網民無奈的說，「我們竟然要討論這種一問題，這真是個笑話」。也有網民引用律師解釋：根據憲法，公民有逃生的自由。

成都衛生部門後來在官方微信帳戶上稱，「在發生地震、火災、洪水和其他災害時，應優先考慮保障公眾生命安全」。

救災人員在做核酸。(視頻截圖)
救災人員在做核酸。(視頻截圖)

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