14年前在汶川大震被救 如今「汶川哥哥」在瀘定救災

9月6日，阿壩森林消防支隊汶川大隊隊員張自立抱著一名從瀘定縣得妥鎮灣東村疏散出來的2個月大的嬰兒。（央視新聞截圖）

四川甘孜州瀘定縣地震 發生後，多方救援力量趕赴現場。在瀘定縣得妥鎮，汶川消防員張自立懷抱2個月大的嬰兒，其臂章上「汶川」兩字讓人感動。原來在14年前，2008年汶川地震時，張自立剛讀一年級，他家的房屋倒塌。如今他正投身在瀘定縣的救災工作中，被網友稱為「汶川哥哥」。

央視報導，9月6日17時，四川阿壩森林消防支隊救援人員，在瀘定縣得妥鎮灣東村搜救過程中，發現了滯留家中的老人和嬰兒，並且嬰兒頭部有輕微受傷，「消防員張自立將疏散出來的孩子緊緊抱在懷中送往安全地帶」。

據孩子奶奶介紹，孩子現在才2個月大，爸爸是雅江消防救援隊伍的消防員。地震發生時正在其他地方擔負此次地震救援任務。救援人員透過水上救援通道，將孩子和奶奶轉移出來。目前，他們正在接受治療。

救出孩子的消防員張自立，是一名00後阿壩州茂縣人，在今年5月份加入森林消防隊伍。在阿壩森林消防支隊汶川中隊工作入隊不到4個月，參加了多次森林火災撲救任務和這次瀘定地震救援。

報導指出，2008年汶川地震時，張自立剛讀一年級，他家的房屋也倒塌了。張自立表示，自己現在還清楚記得，當時直升機空投物資，在解放軍 和消防員幫助下搭起帳篷，解決了生活急需。

看到汶川消防員懷抱瀘定嬰兒，眾多網友為之動容。網友留言說：「謝謝你！汶川哥哥」、「這種愛的傳承令人動容」

封面新聞報導，張自立此前只參與過防火滅火的任務，地震救援也是第一次。忙於地震救援的他知道自己「感動全網」了，他非常淡定的說，「沒什麼，就是職責所在。」