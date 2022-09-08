14年前在汶川大震被救 如今「汶川哥哥」在瀘定救災
四川甘孜州瀘定縣地震發生後，多方救援力量趕赴現場。在瀘定縣得妥鎮，汶川消防員張自立懷抱2個月大的嬰兒，其臂章上「汶川」兩字讓人感動。原來在14年前，2008年汶川地震時，張自立剛讀一年級，他家的房屋倒塌。如今他正投身在瀘定縣的救災工作中，被網友稱為「汶川哥哥」。
央視報導，9月6日17時，四川阿壩森林消防支隊救援人員，在瀘定縣得妥鎮灣東村搜救過程中，發現了滯留家中的老人和嬰兒，並且嬰兒頭部有輕微受傷，「消防員張自立將疏散出來的孩子緊緊抱在懷中送往安全地帶」。
據孩子奶奶介紹，孩子現在才2個月大，爸爸是雅江消防救援隊伍的消防員。地震發生時正在其他地方擔負此次地震救援任務。救援人員透過水上救援通道，將孩子和奶奶轉移出來。目前，他們正在接受治療。
救出孩子的消防員張自立，是一名00後阿壩州茂縣人，在今年5月份加入森林消防隊伍。在阿壩森林消防支隊汶川中隊工作入隊不到4個月，參加了多次森林火災撲救任務和這次瀘定地震救援。
報導指出，2008年汶川地震時，張自立剛讀一年級，他家的房屋也倒塌了。張自立表示，自己現在還清楚記得，當時直升機空投物資，在解放軍和消防員幫助下搭起帳篷，解決了生活急需。
看到汶川消防員懷抱瀘定嬰兒，眾多網友為之動容。網友留言說：「謝謝你！汶川哥哥」、「這種愛的傳承令人動容」
封面新聞報導，張自立此前只參與過防火滅火的任務，地震救援也是第一次。忙於地震救援的他知道自己「感動全網」了，他非常淡定的說，「沒什麼，就是職責所在。」
張自立指出，因為他以前經歷過5·12地震，就希望長大後當兵，像他們一樣救援，「我現在就想著盡我所能為災區多做點事」。
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