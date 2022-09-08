20大前解決爛尾樓 鄭州趕30天內全復工

中國日前爆發「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴，一度出現聚眾抗議。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群。（中新社）

根據河南鄭州 市下發的文件顯示，鄭州市將開展「保交樓」專項行動，在10月6日前確保全市停工樓盤（建案）全面復工 ，各開發區領導需親自帶頭，不配合的房企要查稅處置。有意在召開廿大之前，平息「爛尾樓」危機。但網民對於這場政治運動，多採觀望態度，甚至質疑可能是「表演式復工」。

中國基金報報導，落款為「鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組」的通知顯示，鄭州市將在10月6日前，實現全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。政府將圍繞停工問題樓盤項目不能按期交房、停工爛尾的原因，化解停工問題樓盤項目中存在的突出矛盾和主要問題。

「通知」稱，對有實力可以自主復工的企業，要督促其盡快全面復工；對資產大於負債、資金出現暫時困難的企業，各開發區、區縣市要迅速行動，通過紓困 基金、併購貸等形式，由政府平台公司果斷接手，先復工再清算。

鄭州將嚴肅查處各類違法違規行為，蒐集挪用、抽逃樓盤資金的線索，特別對於逾期未交付樓盤，要全面核查是否存在資金被抽逃挪用情況，及時將線索提交給辦案機關，協助公安機關追回被挪用的資金。

另外，各開發區、區縣市黨政領導要親自帶頭，親自分包1-2個重大停工問題樓盤項目。10月6日前未完成復工的轄區領導，要在全市範圍內通報批評，以實現停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。

在中央政府提出「保交樓、穩民生」的背景下，除了鄭州，廣西南寧、浙江、湖北、陝西等省市也都紛紛稱，將通過設立紓困基金，撬動多方資本，盤活行業流動性，穩定房地產市場發展。

自由亞洲電台報導，但對於河南鄭州的「復工運動」，網民多採取懷疑態度。

有網民追問「怎麼兜底呢」，其他網友更以嘲諷語氣回應稱「把尋釁滋事，專項行動開始後還說沒交樓的抓起來」，更有網民質問：「表演式復工？」