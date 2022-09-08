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貴陽封控物資不足 市民網上求救：冰箱空了、餓3天了

中國新聞組／北京8日電
網民曬出空冰箱表達抗議。(取材自微博)
網民曬出空冰箱表達抗議。(取材自微博)

貴州省會貴陽疫情快速增溫，多個小區封控，有自稱當地網民表示，貴陽物資分配不均，「有人餓上三天沒吃到飯」，並曬出空冰箱等截圖表達抗議；甚至連動物園裡的動物也斷糧。貴陽南明區防疫指揮部昨為此發出公開信道歉。至於中國的「動態清零」還要維持多久？國家疾控局昨天給出的答案仍是「維持堅定不移的戰略定力」。

貴陽市疫情嚴峻，官方統計截至7日下午2時共篩查出陽性感染者301例，主要由菜攤、水果店傳播所致，且已出現外溢。

網民在微信發文稱小區內有人三天沒吃飯喝水。(取材自微博)
網民在微信發文稱小區內有人三天沒吃飯喝水。(取材自微博)

香港01報導，貴陽疫情迅速登上微博熱搜。貴陽當地已有多個小區封控，並從5日起實施「靜默管理」，但7日傳出有網友一直買不到物資，從封控開始「被餓了三天」，許多網民也跟進曬出所在社區的截圖，發現有許多人從「靜默管理」開始就沒有收到物資。

貴陽南明區防疫指揮部昨發出公開信給花果園區域居民，為物資不足致歉。公開信稱，因經驗不足，方法欠妥，導致有的居民深夜仍在排隊等待採買，有的區域生活物資不足，對此深感內疚，正全力以赴解決處理。

貴陽從5日零時起至8日24時止，在前期開展全員核酸檢測的基礎上，對觀山湖區全域，雲岩區、南明區除花果園片區外其他區域等五個方面的區域，實施為期四天臨時靜態管理，有民眾憂心恐像成都一樣「形同封城」。

不僅人沒東西吃，動物也斷糧。南方都市報報導，位於貴陽市的貴州森林野生動物園因園區內飼養野生動物種群龐大，且70%為國家一、二級珍稀野生動物，公司飼料囤積量遠不夠未來動態管理期間飼料量，向全社會求助申購包括活雞、冰凍雞骨架、蘋果、胡蘿蔔等物資。經協調，活雞已達成疫情防控期間供貨意向並於6日送達該園，其他細節還在洽談中。

人類和動物都在「動態清零」的防疫政策下餓肚子，這政策還要執行多久？國家疾病預防控制局副局長常繼樂昨天表示，「動態清零」是中央一以貫之的要求。評價疫情防控政策措施的成本要算總帳，「應該將全國作為一個整體，算大的經濟帳、大的社會帳、大的民生帳和大的健康帳」。

防控措施難免會對正常的生產生活造成一些不便，但堅持「全國一盤棋」，「如果算總帳，我們的防控措施是最經濟的，效果也是最好的」。由於疫情帶來的風險和威脅仍然存在，仍必須以堅定不移的戰略定力，因時因地因勢不斷優化防控政策措施，高效統籌疫情防控與經濟社會發展。

9月5日，因封控而車輛稀少的貴陽市花溪區西南環路。（香港中通社）
9月5日，因封控而車輛稀少的貴陽市花溪區西南環路。（香港中通社）

疫情 防疫 動物園

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