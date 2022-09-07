公司發「無能」月餅 員工：被氣到 留言區成了評鑑大會

中國網友收到公司發的「無能」月餅。（取材自微博）

一年一度中秋節將至，有微博 網友曬出公司發的月餅禮盒，直呼「被氣到」，打開來竟有「無能」2字。照片在網上貼出，「被公司的發的月餅氣到」一詞衝上熱搜。眾多網友也貼圖分享自己收到的月餅，福建網友貼出「福建仁」的月餅說被氣到了，也有網友貼出高大上的月餅禮盒來炫耀，讓留言區成為月餅評鑑大會。

中國一名網友稱，公司發了月餅禮盒，裡頭有「因愛而遇 無限可能」共8個字，分別印在8顆月餅上。兩顆月餅放一個盒子，偏偏他打開來看到「無能」在同一盒。送禮者覺得有創意，收禮者看了摸不著頭腦，認為實在不吉利。

其他網友看了照片也認為，「無」字實在尷尬，拼成「無愛」「無遇」也不怎麼好聽，很難不懷疑公司的叵測用心。還有網友曬出自己公司的月餅，說「我們公司發的是『闔家幸福，恭喜發財』…到我手上是『發福』」。