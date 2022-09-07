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公司發「無能」月餅 員工：被氣到 留言區成了評鑑大會

中國新聞組／北京7日電
中國網友收到公司發的「無能」月餅。（取材自微博）
中國網友收到公司發的「無能」月餅。（取材自微博）

一年一度中秋節將至，有微博網友曬出公司發的月餅禮盒，直呼「被氣到」，打開來竟有「無能」2字。照片在網上貼出，「被公司的發的月餅氣到」一詞衝上熱搜。眾多網友也貼圖分享自己收到的月餅，福建網友貼出「福建仁」的月餅說被氣到了，也有網友貼出高大上的月餅禮盒來炫耀，讓留言區成為月餅評鑑大會。

中國一名網友稱，公司發了月餅禮盒，裡頭有「因愛而遇 無限可能」共8個字，分別印在8顆月餅上。兩顆月餅放一個盒子，偏偏他打開來看到「無能」在同一盒。送禮者覺得有創意，收禮者看了摸不著頭腦，認為實在不吉利。

其他網友看了照片也認為，「無」字實在尷尬，拼成「無愛」「無遇」也不怎麼好聽，很難不懷疑公司的叵測用心。還有網友曬出自己公司的月餅，說「我們公司發的是『闔家幸福，恭喜發財』…到我手上是『發福』」。

評論區里網友炸鍋，一片「哈哈哈」，還有網友留言「照吃不誤」啊，並表示「好歹還有月餅，我們公司連月餅內涵的機會都沒有」，於是掀起網友曬出自己公司發的月餅；有些是大型真香現場，也有些一言難盡，「月入百萬」月餅、「重口味」榴蓮月餅，也有科技感滿滿的禮盒，也有讓北方人不知如何下口的火鍋月餅…無奇不有。

一盒月餅裡面有八個字。（取材自微博）
一盒月餅裡面有八個字。（取材自微博）

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