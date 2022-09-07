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中秋「靠紙賺錢」 不賣月餅賣空盒 廠家月銷百萬

中國新聞組／北京7日電
藏有機關的「飛天攬月」紙盒。(取材自紅星新聞）
藏有機關的「飛天攬月」紙盒。(取材自紅星新聞）

與往年不同，今年的「月餅瘦身令」不僅要求對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管，還規定銷售價格在100元以上的月餅，包裝成本占銷售價格的比率從20%降至15%，於是不少月餅禮盒生產廠家單獨售賣空盒，且業績可觀。

紅星新聞報導，在淘寶、京東等電商平台上有不少新奇多樣的月餅禮盒，有可做皮影燈箱的月餅禮盒，有類似立體書的鏤空紙雕禮盒，有可折疊成為探月火箭的禮盒等等，銷量可觀。「靠紙賺錢」的企業銷售額頗為可觀。以阿里巴巴平台為例，多款月餅包裝禮盒近30天的成交額高達百萬元。

據報導，有一款名為「飛天攬月」月餅禮盒，內嵌多層不同月亮圖案的畫板，可轉動齒輪變換不同圖案組合；該商家客服人員表示，「飛天攬月」創意月餅禮盒售價188元，包含8塊月餅，但如果只買包裝禮盒，則售價100元，批量購買價格可低至80元。

報導指出，一家專做紙制品包裝的商家負責人劉先生表示，紙製月餅包裝的成本一盒在人民幣十幾元左右，翻蓋、帶磁吸的包裝成本也在人民幣20元上下，「製作成本很低，主要是設計創意貴，從幾千到上萬都有。」

報導說，這樣「靠紙賺錢」的企業銷售額頗為可觀。阿里巴巴平台上，多款月餅包裝禮盒近30天的成交額高達百萬元。淘寶上搜索「月餅包裝盒」，多款產品的月銷量也在5000單以上。

平台上販賣的月餅紙盒。(取材自紅星新聞）
平台上販賣的月餅紙盒。(取材自紅星新聞）

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