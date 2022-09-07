粵大媽「放生礦泉水」路人勸阻被懟影響誠心 媒體：不能當笑話

廣東一群大媽「放生」礦泉水。(視頻截圖)

廣東一群大媽日前在河邊「放生」礦泉水，讓許多惜水之人十分難受，網民一面倒紛稱傻眼、無法理解。有路人好心勸告，卻反遭大媽怒懟，「會影響他們的誠心和功德」，網民轟「這是洗腦水吧」，有媒體評論「感覺智商不夠用」，稱不能一笑置之。

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香港 01報導，當時一群人拉來好幾車礦泉水，之後幾位大媽在一條小河邊擰開蓋子就把水往河內倒。有市民查看發現，這些礦泉水的保質日期都是最新的，並非過期的，意味著他們是把可以正常飲用的清水倒河，讓許多惜水之人十分難受、並好言相勸；豈料大媽回懟「影響誠心、功德」。

網民們也點評回懟大媽，「建議放生人民幣，這不是更有誠心嗎」、「我很好奇，這些善眾到底信奉的是哪個邪教，這些礦泉水寄給四川地震 災區不好嗎」、「倒河裡就是行善了？」

極目新聞更評論指稱，「看了這則新聞，讓人陷入了沉思，感覺智商不夠用。」嚴格來說涉事者的行為算不上違法違規，但「放生礦泉水」還是一種資源浪費，且「為了追求虛無縹緲的『福報』，浪費資源就是合理的嗎？」

新京報也評論說，「放生」礦泉水這種奇葩行為，顯然已超出一般認知，把放生這一概念外延到了「包羅萬象」的境界；這種不講科學、盲目崇拜，刻意拔高放生意義的行為背後所隱藏的社會心理卻是值得警惕的。少數人的愚蠢行為固然不足為慮，若因此把「放生」帶偏到另一個維度，弄得「萬物皆可放生」，則就不只是個笑話了。