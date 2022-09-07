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河南小吃店掛豪氣橫幅「送兒去北大」老爸開心歇業一天

中國新聞組／北京7日電
彭翔宇收到了北京大學的錄取通知書。（取材自紫牛新聞）
彭翔宇收到了北京大學的錄取通知書。（取材自紫牛新聞）

河南省信陽市羅山縣一家小吃店近日掛出歇業通知：「送兒子去北大，店鋪歇業，喜糖自取」，紅色橫幅上幾個黃色的大字洋溢著滿滿的自豪，被網友贊「最豪橫標語」。

揚子晚報紫牛新聞報導，這家小吃店的店主名叫彭虎，今年53歲，考上北大的是他的小兒子彭翔宇，2022年高考中彭翔宇以683分的好成績被北京大學工學院錄取。父親送兒子去學校的前一天，特別在門上貼了橫幅。幽默的彭虎表示，送完孩子當天自己就回老家了，如今小吃店已經正常營業。

彭虎在做雞蛋灌餅。（取材自紫牛新聞）
彭虎在做雞蛋灌餅。（取材自紫牛新聞）

據報導，彭虎表示，因為要送兒子去北大報到，想著要關店一天，就在門口貼了個橫幅，「家庭條件有限嘛，也不可能特別豪橫，所以就買了點喜糖，用一個盒子裝著放在門口的凳子上，想著讓街坊鄰居、新老顧客沾沾喜氣。畢竟對我們家也是個大喜事，孩子高分考上北大不容易，孩子這些年很努力，也很辛苦，我們都很高興。」

報導指出，彭虎說，沒想到會在網上火起來，「也不知道是哪位顧客拍了發到網上去的，反正之後確實收到了很多祝福，這幾天生意都好了一點，鄰居們來恭喜孩子，說是討個彩頭。」

顧客拍到的小吃店門口「豪橫」標語。（取材自紫牛新聞）
顧客拍到的小吃店門口「豪橫」標語。（取材自紫牛新聞）

得知兒子被錄取後，彭虎還發了條十分有趣的朋友圈：左邊一張圖是自己烤的雞蛋灌餅，右邊一張圖是兒子的喜報，配文：兒子考北大，老子烤灌餅。不少朋友在朋友圈送祝福，彭虎回覆：「所有努力都有結果，現在我可以開心地做灌餅了」。

據報導，彭翔宇低調表示，考入北大是一個新起點，他會珍惜時光，加倍努力，學有所成後，報答父母，報效社會。

彭虎說，自己送孩子去報到當天在北大門口留了個影，因為疫情原因現在學校不能進去，所以他當天就離開了北京，隔天下午回到信陽市，店裡就開門營業了，「小吃店也不能歇業太多天呀，我們是普通人家，孩子那麼努力，我也要加油」。

彭虎在北大門前留影。（取材自紫牛新聞）
彭虎在北大門前留影。（取材自紫牛新聞）

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