20大倒數…北京化工大學爆疫情 校區封控

北京化工大學（圖）昌平校區報告新增一名新冠本土感染者和五名核酸初篩陽性人員，校園已暫停一切聚集活動。（取材自北京化工大學微博）

中共20大召開前一個月，北京 新冠疫情 拉警報。北京化工大學昌平校區6日報告新增六名新冠確診者，校園已暫停一切聚集活動。

中央社報導，北京市政府疾控中心副主任劉曉峰通報，感染者自8月28日返京後未出校，9月4日出現發燒等症狀，9月5日就診，當天報告核酸檢測 結果為陽性，9月6日診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。

劉曉峰表示，昌平另五名核酸初篩陽性人員則均為上述感染者同校學生，6日進行核酸檢測初篩結果為陽性，正在覆核中。

北京化工大學副校長王峰則表示，目前除病例所在宿舍之外，已出結果均為陰性。學校已暫停校園一切聚集性活動，有序開展線上教學。

王峰說，目前昌平校區風險人員已全部轉運隔離觀察。相關校外師生員工，已立即向所在社區報告，與共同居住者進行居家健康監測，並按照社區要求落實管控措施，防止疫情外溢。

報導說，中國共產黨第20次全國代表大會將於10月16日在北京舉行，為嚴防疫情干擾，北京市3日宣布從嚴限制人員進返北京，對7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員嚴格限制進返京。

同時，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等。