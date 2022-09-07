我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

20大倒數…北京化工大學爆疫情 校區封控

中國新聞組／北京7日電
北京化工大學（圖）昌平校區報告新增一名新冠本土感染者和五名核酸初篩陽性人員，校園已暫停一切聚集活動。（取材自北京化工大學微博）
北京化工大學（圖）昌平校區報告新增一名新冠本土感染者和五名核酸初篩陽性人員，校園已暫停一切聚集活動。（取材自北京化工大學微博）

中共20大召開前一個月，北京新冠疫情拉警報。北京化工大學昌平校區6日報告新增六名新冠確診者，校園已暫停一切聚集活動。

中央社報導，北京市政府疾控中心副主任劉曉峰通報，感染者自8月28日返京後未出校，9月4日出現發燒等症狀，9月5日就診，當天報告核酸檢測結果為陽性，9月6日診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。

劉曉峰表示，昌平另五名核酸初篩陽性人員則均為上述感染者同校學生，6日進行核酸檢測初篩結果為陽性，正在覆核中。

北京化工大學副校長王峰則表示，目前除病例所在宿舍之外，已出結果均為陰性。學校已暫停校園一切聚集性活動，有序開展線上教學。

王峰說，目前昌平校區風險人員已全部轉運隔離觀察。相關校外師生員工，已立即向所在社區報告，與共同居住者進行居家健康監測，並按照社區要求落實管控措施，防止疫情外溢。

報導說，中國共產黨第20次全國代表大會將於10月16日在北京舉行，為嚴防疫情干擾，北京市3日宣布從嚴限制人員進返北京，對7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員嚴格限制進返京。

同時，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等。

北京 檢測 疫情

上一則

中秋「靠紙賺錢」 不賣月餅賣空盒 廠家月銷百萬

下一則

猴痘首襲港 30歲男曾遊美加菲 抵港前有病徵 未進社區

延伸閱讀

美五分之二畢業生 後悔大學「選錯系」文科人最多

美五分之二畢業生 後悔大學「選錯系」文科人最多
北京化工大學爆疫情 中共20大前防疫拉警報

北京化工大學爆疫情 中共20大前防疫拉警報
美：相信對台軍售有助台灣自我防衛 北京沒必要反應

美：相信對台軍售有助台灣自我防衛 北京沒必要反應
新州大學學費幾全面上漲 這家最貴接近6萬元

新州大學學費幾全面上漲 這家最貴接近6萬元

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品