我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

鄱陽湖進入「極枯水期」史上最早 水位跌破8米創同期最低

中國新聞組／北京7日電
鄱陽湖進入極枯水期，圖為二橋周邊水域，6日湖床大面積灘塗裸露。（中新社）
鄱陽湖進入極枯水期，圖為二橋周邊水域，6日湖床大面積灘塗裸露。（中新社）

中國長江流域一帶旱情仍未緩解，中國最大淡水湖「鄱陽湖」水位持續下降，昨日上午水位退至8米以下，創下進入極枯水期最早紀錄，為1951年有紀錄以來，歷史同期最低水位。此外，今年8月中國各地接連出現高溫，平均氣溫攝氏22.4度，較往年同期高出約1.2度，創下61年來歷史新高。

來源：YouTube

江西省水利廳援引水文監測中心稱，8月以來，受持續高溫少雨和長江來水偏少影響，鄱陽湖水位快速下降。截至昨天上午8時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.99米，出現8米以下。鄱陽湖提前進入極枯水期，2022年為有記錄以來由枯水位退至極枯水位最快的年份。

當局發布乾旱藍色預警，鄱陽湖水位恐持續下降，官方要求做好預案，保障農業灌溉。

澎湃新聞報導，鄱陽湖本次是繼8月6日、8月19日最早進入枯水期（12米以下）、低枯水期（10米以下）後，再次刷新進入極枯水期最早紀錄，較原最早出現年份（2019年11月30日）提前85天，平均出現時間提前115天。從12米退至8米，僅用31天，歷史罕見。

鄱陽湖日均退幅0.13米，日最大退幅0.33米，今年為有紀錄以來由枯水位退至極枯水位最快的年份。

另據中央社報導，中國氣象局昨天舉行新聞發布會，就近期中國天氣情形進行分析和預測。據發布，今年8月中國全國平均氣溫為攝氏22.4度，較往年同期高出約1.2度，創下1961年來同期最高的紀錄。

在8月間，全中國有500個國家氣象站的單日最高氣溫刷新歷年同期紀錄。其中重慶北碚、湖北竹山、四川合江等267站，單日最高氣溫更是追平或突破氣象站設站以來的紀錄。

中國氣象局指出，從今年6月13日至8月30日，中國中東部地區出現持續性、大範圍的高溫天氣，而且強度大、極端性強、影響大，綜合強度為1961年有完整氣象觀測紀錄以來最強。

8月間，全國平均高溫日數5.2天，較往年同期多2.7天，同樣為1961年以來同期最多。西南東北部、華中中南部、華東中南部及陝西南部等地高溫日數普遍有20至30天，比往年同期普遍多15至20天。

中國氣象局進一步提到，8月時，全國共發布6.5萬則預警訊息，較去年同期增加26%，高溫成為主要預警事件。其中，高溫紅色預警訊息發布數量占8月紅色預警訊息發布總量的87.8%。

除了高溫，8月降雨量也偏少。據發布，今年8月全中國平均降雨量82.4毫米，較往年同期減少23.1%，為1961年以來同期第3少。

高溫

上一則

乾旱影響？ 江豚曝屍鄱陽湖湖灘 今年第7頭

下一則

中國「企業500強」營收破百兆人民幣 比肩美國

延伸閱讀

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招
美南暴雨8州發布洪災示警 氣象局：暴雨將向東北部移動

美南暴雨8州發布洪災示警 氣象局：暴雨將向東北部移動
旱情未解 鄱陽湖面積減7.2成 近10年最小值

旱情未解 鄱陽湖面積減7.2成 近10年最小值
鄱陽湖枯水見底 2930米明代石橋露出真容

鄱陽湖枯水見底 2930米明代石橋露出真容

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品