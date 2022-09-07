乾旱影響？ 江豚曝屍鄱陽湖湖灘 今年第7頭

一頭已經死亡的江豚躺在湖灘上，頭部附近有一攤暗紅色的液體疑似血漬，附近有多條死魚。（視頻截圖）

江西九江永修縣鄱陽湖北岸，日前一頭國家一級保護動物江豚被發現死亡，其死因正在調查中。據悉，這是今年鄱陽湖水系死亡的第七頭江豚。

來源：YouTube

極目新聞報導，一段網路視頻顯示，一頭已經死亡的長江江豚躺在湖灘上，頭部附近有一攤暗紅色的液體疑似血漬，附近有多條死魚。視頻發布者王先生稱，露營的驢友日前在永修縣鄱陽湖北岸發現了這頭死亡的江豚，旁邊還有許多死魚乾屍。王先生還表示，鄱陽湖枯水期裡，水生動物的生存空間明顯壓縮，受到較大的損害。

江西有關部門權威人士稱，這頭死亡的江豚是國家一級保護野生動物，沒有外傷，目前已被冰凍，專家將對牠進行解剖分析以確定死因。目前雖無法確定江豚的死亡和鄱陽湖的乾旱有關，但乾旱對江豚的負面影響非常明顯。今年以來，鄱陽湖確有幾頭江豚死亡，既有自然原因也有非自然原因，非自然死亡中以擱淺原因死亡的居多，未發現人為因素導致的江豚死亡情況。

據報導，該權威人士表示，鄱陽湖發生乾旱以來，當地江豚保護部門採取向相關市縣發布江豚易擱淺水域敏感圖、投放小型魚類補充江豚餌料資源、向露營愛好者和釣魚 人加大宣傳保護力度等應對措施，克服乾旱帶來對江豚的不利影響。

資料顯示，2017年長江江豚生態科學考察結果顯示長江江豚種群數量約為1012頭，其中鄱陽湖457頭。

另據騰訊新聞署名文章以「鄱陽湖進入極枯水期，謹防江豚成為『涸轍之鮒』」為題做出評論，提醒當局勿讓「哭泣的江豚」再次出現。評論指出，新華社2011年曾經發布的一幅題為「哭泣的江豚」的照片廣為流傳。11年後的今天，在網友提供的照片裡，那頭躺在乾涸河床上的江豚，已經沒有了淚水，卻永遠地閉上了眼睛。嘴角的那抹殷紅，更讓人揪心。

文章說，鄱陽湖水位監測代表站星子站6日的水位已經退至7.99米，提前進入極枯水期（8米以下），這對於生存其中的水生動物來說，無異於遭遇「涸轍之鮒」的威脅。文章表示，希望通過各界不懈努力，最大限度減少旱情對水生野生動物的影響。