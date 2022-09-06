46℃照住…深漂房車情侶被疑擺拍 當「停車場乞丐」

改裝後的房車內部。（取材自紅星新聞）

從湖北到深圳打拚的一對情侶，因被叫「停車場乞丐」，日前透過視頻回應因居住房車引發的爭議衝上熱搜。面對網上關於擺拍、作秀等質疑，張希和胡安媛這對情侶表示，「住房車並非是一時興起，在住進去之前，我們大概花了一年的時間去『做功課』。」兩人也表示，不會在意網友的看法。

紅星新聞報導，在短視頻平台，博主「深漂房車日記」經常更新他與女友在深圳的房車生活。在海邊看落日、做咖啡 、周末駕車逃離城市……愜意的生活，常常引來諸多網友的艷羨。但近日，這對情侶卻因停車、物資補給等問題，被部分網友嘲諷為「停車場乞丐」。

張希表示，他與女友並未被網上的質疑所影響，目前兩人還是在正常的工作與生活，「理解網友的質疑，但並不會過於在意，我們只想過好自己的生活。」

張希說，從選車到買車再到改造，每一步行動之前他們都做了充足的準備，「首先，我們向多個房車車主了解了房車的優劣勢，並實地去考察車輛的車型與空間大小。花了13萬買了一輛二手車 後，我們又進行了2個月的試住，適應並發現車子的不合理地方，最後才進行規畫與改造。」

胡安媛說，整個改造過程，除了電和木材加工，其他的部分都是張希自己動手完成。張希說，他們的房車建築面積8平米，活動面積在4平米左右，買車花了13萬，改裝花了3萬，一番改造之後，房車裝上了電視、空調、馬桶、LED燈、櫃子、洗衣機、遮光窗戶、窗簾等大大小小物件。

入住房車後不久，兩人分享的生活視頻也出現了諸多不便。例如7月22日更新的視頻裡，其居住的房車車內的空調面板顯示，溫度達到了攝氏46.6度。也因此，越來越多的網友開始不再羨慕，反而認為他們是為了流量在作秀、擺拍。

「就是為了拍視頻才住房車」、「根本不可能在房車裡生活那麼久」、「他們是停車場乞丐吧」、「房車的水電問題和停車問題不好解決」……隨著質疑的聲音越來越多，張希與胡安媛不得不選擇開直播回應。