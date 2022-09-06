浙高管沉迷當「榜一大哥」 打賞金高達500萬

浙江省淳安縣千島湖建設集團城建發展公司原經理邵忠陽接受審查調查。 (取材自中央紀委國家監委網站)

「網絡世界虛幻的阿諛奉承，讓我沉醉，欲罷不能。」浙江省淳安縣千島湖建設集團城建發展有限公司前經理邵忠陽因沉迷直播打賞，2020年的打賞金額高達500餘萬（人民幣，下同），更被封為「榜一大哥」。等到資金沒了，邵忠陽就開始貸款 、透支信用卡 ，並向工程老闆違規借款來填補債務，還收受好處費，之後因犯受賄罪被判處十年二個月。

環球時報報導，2016年3月，組織安排邵忠陽到項目上鍛鍊，因為在鄉村工作，業餘空閒時間他開始接觸網絡直播打賞，漸漸沉迷其中。「我本是來參加實踐鍛鍊的，卻迷上了網絡直播。我的人生道路和精神道路從此偏離軌道，直至墜入深淵。」

2016年9月，千島湖建設集團任命邵忠陽為水務公司經理，項目和公司兩頭兼顧。那段時間，只要有空，邵忠陽就泡在網絡直播間看主播唱歌、彈琴表演，給主播打賞禮物，有時一整天都掛在直播間裡。隨著帳號級別越來越高，邵忠陽在平台上也小有名氣。「榜一大哥」的身分和隨之而來的奉承，讓邵忠陽十分受用。

偶然間，邵忠陽發現個別直播平台可以打賞刷禮物搏大獎。某晚，他在某直播平台充了5000元碰運氣，沒想到竟連續「中大獎」，很多玩家爭相跑去看他刷獎，恭維奉承不斷。自此他徹底淪陷，每晚沉醉於直播間，在虛無縹緲的奉承中不能自拔。到2018年底，邵忠陽打賞的資金達到100多萬。

在直播中瘋狂揮霍，需要大量資金。僅靠邵忠陽個人和家庭收入遠遠不夠，於是他開始把主意打到承接水務公司工程的老闆們身上，他開始向工程老闆違規借款來填補債務窟窿，不僅不支付利息，還收受他們給的好處費。

2020年，邵忠陽用於網絡直播打賞的金額高達500餘萬。而以借為名向有求於他的老闆們索賄，成為邵忠陽常用的斂財手段。2020年底，千島湖建設集團紀委收到邵忠陽相關問題線索後，開展調查並與其本人談話核實情況。

2021年4月，淳安縣紀委監委對邵忠陽嚴重違紀違法問題進行審查調查。經查，邵忠陽多次違規向管理和服務對象借款，總計445萬；利用職務之便，為他人謀取不正當利益，索取或收受他人給予的財物，價值共計204萬。2022年3月，邵忠陽因犯受賄罪，被判處有期徒刑十年二個月，並處罰金50萬。