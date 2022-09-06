反映農村苦 電影「隱入塵煙」票房逆襲破9000萬元

電影「隱入塵煙」用口碑實現票房逆轉。（取材自微博）

暑期檔電影 收官，反映西北農村苦況的「隱入塵煙」，上映之初的票房預測100多萬人民幣，到如今票房預測過億，連續多日拿下票房、上座率雙冠。但該片「破圈」收穫好口碑，仍有批評者認為片中誇大農村貧困和醜陋，迎合「洋大人」對中國農村落後的刻板印象。

上觀新聞報導，根據貓眼專業版數據，電影「隱入塵煙」在上映59天後，票房破9000萬元，豆瓣評分從開分時的7.8分上漲到8.5分。

「隱入塵煙」沒有任何宏大敘事，而是用甘肅本土方言展示馬有鐵夫婦艱辛平凡的日常，他們的遭遇讓很多觀眾深深同情和嘆息。除了知名女演員海清，男主角馬有鐵的扮演者武仁林和其他群眾演員都是農民，表演痕跡很少，服裝、化妝、道具也貼近西北農村實際，這是該電影被許多觀眾大讚真實的主要原因。

據報導，「隱入塵煙」曾入圍今年柏林國際電影節主競賽單元，因此該片在上海市中心的影院首周排片並不低，但「隱入塵煙」首映日僅34.9萬元票房，直到電影上線視頻平台，官方給了自發支持影片的網友們充足的二創素材，才迎來真正的爆發，新增播放量一舉超過此前最高點，之後的兩輪傳播更是帶動新增播放量連日破億。

這部描寫中國西北農村夫妻苦難生活的電影，「隱入塵煙」的評價兩極，喜歡的觀眾認為，該電影真實反映部分農民的生存狀態；批評者則認為電影誇大農村的貧困和醜陋，迎合西方對中國人愚昧落後的刻板印象，甚至使中國的脫貧攻堅成果支離破碎。有人質疑編導的動機，「劉玉超觀察」在今日頭條發文：「我不明白投資 方導演 們的用心何在？用精妙的手法將中國農村苦難的現狀，裡裡外外地拍了個底朝天。你的這些電影片段流傳到國外，那些西方人看到是什麼感受？他們又會去怎樣理解我們如今的中國？」

電影結尾有一行字幕：「2011年冬，老四馬有鐵在政府和熱心村民的幫助下，喬遷新居，過上了新生活。」但有影評人士認為，這是該片為了過審而做出的妥協。