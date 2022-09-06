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取消學籍九成因打遊戲 大學校長開學忠告

記者賴錦宏／綜合報導
未成年人在中秋假期玩遊戲的時間最多4個小時。(路透)
未成年人在中秋假期玩遊戲的時間最多4個小時。(路透)

據中國青年報報導，近日，中國計量大學校長徐江榮在開學典禮上向學生提出忠告：網路遊戲是最大的校園毒品，每年被取消學籍的同學90%因為遊戲，100%不值得同情。

中國計量大學日前舉行2022級新生開學典禮，學校微信公號發布消息稱，校長徐江榮以《立大德、善學習、強特色，開啟量大盲盒》為題，給全體新生上了一堂精彩的開學第一課，也給每一位量大人留下了一段深刻的記憶。

其中，徐江榮在講話中提到，「上了大學就輕鬆了」，這是對大學學習的一個嚴重誤判。

「輕鬆」有一定的原因，因為大學學習是開放式的，沒有「在線約束」，比如班主任現場督學、大強度的作業提交、父母的監督等；大學學習只有階段性激勵和警示，比如期末成績單、獎學金評定、學業警告等。

徐江榮還指出，當一個學生放縱這種時空的自由，畢業時，你可能勉強通過，也可能已經被取消了學籍。但與優秀同學相比，天差地別、沒有競爭力。大學歲月，你可以在虛擬世界中瘋狂戰鬥，你可以在戀愛時空裡天荒地老，但你一定要不時地審視一個問題：「上大學的主業是完成學業。」

另外，騰訊旗下騰訊遊戲日前公布，今年中秋節假期前後未成年人限玩時間，指出未成年人可以於9月9至12日(本周五至下周一)每日的晚上8時至9時之間登錄遊戲，其餘工作日均為禁玩時段，也就是說，整個假期能打遊戲的時間最多4個小時。

規定發布後，引起了業內人士與網友熱議，有網友將其稱為「史上最嚴」防沉迷規定。

中國計量大學校長徐江榮在開學典禮說，九成被開除的學生原因都是沉迷打網路遊戲，不值...
中國計量大學校長徐江榮在開學典禮說，九成被開除的學生原因都是沉迷打網路遊戲，不值得同情。（取材自瀟湘晨報）

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