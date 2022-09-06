黑龍江男坐氫氣球打松果 飄350公里獲救

擔架上的獲救男子意識清醒。(取材自上游新聞)

黑龍江省牡丹江海林市山市鎮日前一名男子乘坐氫氣球在高空「打松果」時，竟然隨氫氣球飄走，掀起各界關注該男子下落。幸好，男子通過自救，最後降落至350公里外的哈爾濱市通河縣境內的密林中，腰部受傷獲送醫治療。

上游新聞報導，由於山林中信號較差，該男子曾一度失聯，當地相關部門組織500多人進入重點區域拉網式搜救，終於在黑龍江方正縣萬寶山林場找到該男子。

據了解，這名採山貨的男子乘坐氫氣球工作時，因操作失誤，地面人員手中的氫氣球安全繩脫手，導致氫氣球以及吊籃中的兩名男子隨風飄走。吊籃中的一名男子抓住樹枝，從數米高空跳下，順著樹幹落地，成功自救；另一名男子因手抓的樹枝太軟，自救失敗，乘坐氫氣球飄向空中，隨後失聯。

報導指，飄走的氫氣球裡有一根打松果的竿子、三瓶礦泉水以及多塊石頭。期間，該男子數次與親屬取得聯繫，通過自救，於9月4日落地於通河縣境內。

當地救援小組趕往被困者所在地，但由於山林中信號差，且為了節省手機 電量，落地男子曾一度失聯。有關部門連夜在現場成立臨時指揮部，組織500餘人分成若干搜救小組，進山展開拉網式搜救，出動了無人機搜尋、熱成像設備、搜救犬，因當地持續降雨，能見度較差，飛行器可視範圍有限，增加了搜救難度。