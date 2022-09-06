貴陽多區靜默管理：小心猴子
貴州省會貴陽本輪疫情感染人數超過百人後，貴陽5日宣布對部分區域實施臨時靜態管理。貴陽官方提醒市民，小心猴子。
中新網報導，貴陽官方介紹，截至9月5日10時，該市本輪疫情累計報告確診病例6例，無症狀感染者40例，還有初篩陽性67例，複核陽性19例，各類病例累計達到132例，較前日增加28例，單日增加量仍然處於高位。
與此同時，密接接觸者和次密接觸者總數也在增加，全市共排查出密接人員507人，次密接人員1253人，賦黃碼13萬2944人。
貴陽官方決定從5日零時起至8日24時止，在前期開展全員核酸檢測的基礎上，對觀山湖區全域，雲巖區、南明區除花果園片區外其他區域等5個方面的區域，實施為期四天的臨時靜態管理。
值得一提的是，貴陽部分區域靜默管理之後，有居住在貴陽黔靈山附近的網友爆料，黔靈山公園的獼猴成群下山竄入居民小區覓食。
自新冠疫情發生以來，黔靈山公園按政策規定閉園，2022年9月4日，黔靈山公園內的獼猴向周邊居民區流竄覓食，對廣大居民群眾的生產生活帶來了一定的影響。
黔靈山公園管理處工作人員5日表示，目前黔靈山公園約有1200餘隻獼猴，平日公園開放期間，獼猴習慣於吃遊客投餵的食物，疫情發生後，公園閉園導致獼猴突然失去了重要飲食來源，於是下山覓食。
「我們已經去超市購買了大量玉米等食物，工作人員已經通過主動投食等措施，引誘猴子歸園。」這位工作人員稱，目前並未收到有下山獼猴傷人事件的報告，「猴子出去以後還是害怕人類的，不會主動傷人，之前發生在公園的意外傷人事件，大都也是由於遊客有挑逗行為。」
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