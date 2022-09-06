貴陽多區靜默管理：小心猴子

貴陽黔靈山公園內的獼猴。（取材自中新網資料圖）

貴州省會貴陽本輪疫情 感染人數超過百人後，貴陽5日宣布對部分區域實施臨時靜態管理。貴陽官方提醒市民，小心猴子。

中新網報導，貴陽官方介紹，截至9月5日10時，該市本輪疫情累計報告確診病例6例，無症狀感染者40例，還有初篩陽性67例，複核陽性19例，各類病例累計達到132例，較前日增加28例，單日增加量仍然處於高位。

與此同時，密接接觸者和次密接觸者總數也在增加，全市共排查出密接人員507人，次密接人員1253人，賦黃碼13萬2944人。

貴陽官方決定從5日零時起至8日24時止，在前期開展全員核酸檢測 的基礎上，對觀山湖區全域，雲巖區、南明區除花果園片區外其他區域等5個方面的區域，實施為期四天的臨時靜態管理。

值得一提的是，貴陽部分區域靜默管理之後，有居住在貴陽黔靈山附近的網友爆料，黔靈山公園的獼猴成群下山竄入居民小區覓食。

自新冠疫情發生以來，黔靈山公園按政策規定閉園，2022年9月4日，黔靈山公園內的獼猴向周邊居民區流竄覓食，對廣大居民群眾的生產生活帶來了一定的影響。

黔靈山公園管理處工作人員5日表示，目前黔靈山公園約有1200餘隻獼猴，平日公園開放期間，獼猴習慣於吃遊客投餵的食物，疫情發生後，公園閉園導致獼猴突然失去了重要飲食來源，於是下山覓食。