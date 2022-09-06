我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

貴陽多區靜默管理：小心猴子

中國新聞組／北京6日電
貴陽黔靈山公園內的獼猴。（取材自中新網資料圖）
貴陽黔靈山公園內的獼猴。（取材自中新網資料圖）

貴州省會貴陽本輪疫情感染人數超過百人後，貴陽5日宣布對部分區域實施臨時靜態管理。貴陽官方提醒市民，小心猴子。

中新網報導，貴陽官方介紹，截至9月5日10時，該市本輪疫情累計報告確診病例6例，無症狀感染者40例，還有初篩陽性67例，複核陽性19例，各類病例累計達到132例，較前日增加28例，單日增加量仍然處於高位。

與此同時，密接接觸者和次密接觸者總數也在增加，全市共排查出密接人員507人，次密接人員1253人，賦黃碼13萬2944人。

貴陽官方決定從5日零時起至8日24時止，在前期開展全員核酸檢測的基礎上，對觀山湖區全域，雲巖區、南明區除花果園片區外其他區域等5個方面的區域，實施為期四天的臨時靜態管理。

值得一提的是，貴陽部分區域靜默管理之後，有居住在貴陽黔靈山附近的網友爆料，黔靈山公園的獼猴成群下山竄入居民小區覓食。

自新冠疫情發生以來，黔靈山公園按政策規定閉園，2022年9月4日，黔靈山公園內的獼猴向周邊居民區流竄覓食，對廣大居民群眾的生產生活帶來了一定的影響。

黔靈山公園管理處工作人員5日表示，目前黔靈山公園約有1200餘隻獼猴，平日公園開放期間，獼猴習慣於吃遊客投餵的食物，疫情發生後，公園閉園導致獼猴突然失去了重要飲食來源，於是下山覓食。

「我們已經去超市購買了大量玉米等食物，工作人員已經通過主動投食等措施，引誘猴子歸園。」這位工作人員稱，目前並未收到有下山獼猴傷人事件的報告，「猴子出去以後還是害怕人類的，不會主動傷人，之前發生在公園的意外傷人事件，大都也是由於遊客有挑逗行為。」

圖為貴陽民眾有序進行核酸檢測。（取材自中新網）
圖為貴陽民眾有序進行核酸檢測。（取材自中新網）

疫情 檢測

上一則

12歲童玩遊戲一年竟花父母17萬 家裡無法還貸 只能賣房

下一則

大連1社區 快篩陽獎勵2000元

延伸閱讀

楊丞琳「我是廣東人」引熱議 生日意外成中國「禁忌日」

楊丞琳「我是廣東人」引熱議 生日意外成中國「禁忌日」
「熱穹頂」高氣壓 夏季常出現

「熱穹頂」高氣壓 夏季常出現
中共20大下月召開 當局收緊進返北京規定

中共20大下月召開 當局收緊進返北京規定
貴陽吃火鍋記

貴陽吃火鍋記

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水