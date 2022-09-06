低調的西工大「20家族搖籃」 成美國箭靶

向來低調的陝西西北工業大學日前遭受到境外網路攻擊，經證實攻擊源頭來自美國TAO。西北工業大學在中國國內名校並不算頂尖，卻早早登上美國的「實體制裁名單」，此次遭遇攻擊，也與其特殊地位和從事的敏感科學研究有著密不可分的關係。

國防時報看點報導，被稱為「國防七子」之一的西北工業大學直屬工信部，為航空軍工界提供大量人才，包括多位國防裝備的總設計師，例如直20總設計師鄧景輝、運20總設計師唐長紅和殲20總設計師楊偉，堪稱「20家族」搖籃。

而就在西北工業大學遭到網路攻擊後，由該校牽頭研發的「飛天一號」火箭衝壓組合動力就在西北某靶場試射成功，全球首次驗證了煤油燃料的火箭衝壓組合循環發動機，實現了火箭／亞燃、超燃、火箭／超燃的多模態自由調節能力，突破了熱力喉道調節、超寬包線高效燃燒組織等關鍵技術。

此項技術成熟後，在軍用可應用於高超音速導彈，而民用則可用於開發更大的運載火箭和載人航空器，潛力無限。

換句話說，西北工業大學在發動機上取得的突破，已經將美國甩在了身後。

另外，西北工業大學也書寫了新中國歷史上的多個「一」，為武器裝備研製、國防領域關鍵核心技術自主安全可控和西部建設提供了有力支撐。

中國歷史上，全國第一架小型無人機、第一台地效飛行器、第一型50公斤級水下無人智能航行器和第一台航空機載計算機均誕生在該校。學校參與了大飛機、載人航天與探月等10個國家重大專項的論證及科研攻關，深度參與了兩機專項論證、神舟系列飛船研製。