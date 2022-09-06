我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

低調的西工大「20家族搖籃」 成美國箭靶

中國新聞組／北京6日電

向來低調的陝西西北工業大學日前遭受到境外網路攻擊，經證實攻擊源頭來自美國TAO。西北工業大學在中國國內名校並不算頂尖，卻早早登上美國的「實體制裁名單」，此次遭遇攻擊，也與其特殊地位和從事的敏感科學研究有著密不可分的關係。

國防時報看點報導，被稱為「國防七子」之一的西北工業大學直屬工信部，為航空軍工界提供大量人才，包括多位國防裝備的總設計師，例如直20總設計師鄧景輝、運20總設計師唐長紅和殲20總設計師楊偉，堪稱「20家族」搖籃。

而就在西北工業大學遭到網路攻擊後，由該校牽頭研發的「飛天一號」火箭衝壓組合動力就在西北某靶場試射成功，全球首次驗證了煤油燃料的火箭衝壓組合循環發動機，實現了火箭／亞燃、超燃、火箭／超燃的多模態自由調節能力，突破了熱力喉道調節、超寬包線高效燃燒組織等關鍵技術。

此項技術成熟後，在軍用可應用於高超音速導彈，而民用則可用於開發更大的運載火箭和載人航空器，潛力無限。

換句話說，西北工業大學在發動機上取得的突破，已經將美國甩在了身後。

另外，西北工業大學也書寫了新中國歷史上的多個「一」，為武器裝備研製、國防領域關鍵核心技術自主安全可控和西部建設提供了有力支撐。

中國歷史上，全國第一架小型無人機、第一台地效飛行器、第一型50公斤級水下無人智能航行器和第一台航空機載計算機均誕生在該校。學校參與了大飛機、載人航天與探月等10個國家重大專項的論證及科研攻關，深度參與了兩機專項論證、神舟系列飛船研製。

上一則

作協除名後 賈淺淺闢謠：3首詩非我寫 網評：其他作品呢？

下一則

陝西西北工業大學遭駭 控美國安局攻擊萬次

延伸閱讀

通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力

通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力
星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件
中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲
以軍報告出爐：美國女記者被誤當好戰分子遭射殺

以軍報告出爐：美國女記者被誤當好戰分子遭射殺

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水