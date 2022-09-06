不再躺平 中國年輕人改追求鬆弛感

中共20大召開在即，各種議論，除了人還有事，圖為五星旗。（路透）

中共 20大召開在即，各種議論，除了人還有事。就經濟層面而言，目前有截然相背的兩種判斷，一種認為中國大陸最大問題還是人的問題，說直白了就是政治和權力之爭，只要權與位擺平了，經濟上的事不算事；另一種相反，認為今天中共領導層最會擺平的正是權與位，所謂權力鬥爭都是老掉牙的鬼故事，反而是經濟問題，決策層會真的束手無策。

兩種判斷，各有千秋，前者道理有現實佐證，比如爛尾樓斷供，可以引發金融危機的事，有人一招「保交樓」就四兩撥千斤；再比如河南 的銀行拒付風潮，一招國有銀行「墊付」，就比當局的「白衣人」暴力有用得多。

但後者也有道理，說中共決策層化解內部路線鬥爭，最有辦法，但面對一些經濟問題，真的是大眼瞪小眼，特別是政治跟經濟糾纏到一起時，最近的「動態清零」，地方官一看與烏紗關連，就編出「靜默管理」、「原則居家」等新詞，弄到處處高風險的「祖國山河一片紅」。有經濟學者私下嘆氣，說5月到8月，努力約三個月的「穩大盤」戰果，這回才叫「清零」。

只說一個純現實的問題，目前看來沒人想得出高招，未來真的可能重擊中國大陸經濟，那就是中國大陸青年的就業 或者失業問題。

自大陸國家統計局公布5月經濟數據以來，大陸就業形勢之嚴峻就令人一驚，其中嚴峻中的嚴峻，就是青年人就業問題。到7月公布數據時，人們發現以有一定局限性的城鎮調查失業率而論，大陸16歲至24歲的青年失業率不斷走高到19.9%，每五個青年就有一個沒工作，問題怎麼能說不嚴重。

有經濟學家認為，大陸青年失業問題要留意的不僅是這五比一，還要看到三點，一是青年失業率是過去五年持續上行的，特別是高校畢業生問題持續加重；二是就業問題一嚴重，官府和機構重視就業率指標，弄虛作假就越來越猖狂，特別是高校的假簽約、地方政府用「靈活就業」打包等等，掩蓋著問題的嚴重性；三是一波未平，一波又起，比如高校畢業生就業季眼看就過去了，壓力剛剛減下，最近各種變相封城，將令第4季失業率全面加重。

說到面對青年失業問題的束手無策，有兩個新詞要揣摩，一個由經濟學家引入，一個由社會學者創造。先看經濟學家引入的這個。叫做「青年就業劣勢（youth disadvantage）」，這裡談到國際性問題，說青年本來就有相對成年人就業的劣勢，比如對前景的迷茫、對職業的不知深淺之類。

但比較貼近對當今大陸形勢的，就是在經濟下行階段，年輕人的就業劣勢變得突出，青年成為弱勢的就業群體，失業壓力全面凸顯。大陸改革開放40年，有30多年經濟都在持續上行，經濟增長對就業有正向扶持，而經濟下行反之。大陸正在面對改革開放以來的持續下行，青年劣勢就更加突出。

另一個新詞叫「鬆弛感」，這個詞正在替代另一個詞「躺平」，當大陸青年面對就業困局，正乾脆「躺平」之際，官府說這「躺平」不對頭，年輕人還是要奮鬥，至少得參加「靈活就業」，誰料年輕人已在討論「鬆弛感」。

據說「鬆弛感」這詞來自一篇文章「我就是沒有鬆弛感，有什麼好羞愧的？」，討論的是青年人中自省熱潮中，應該進行的自我情緒管理，年輕人由煩那些緊張兮兮家長，到憎惡那些動不動暴跳如雷的上司，再到嘲弄一切的糾結和努力。

有說近年大陸各領域都在激烈「內卷」，人們被迫陷入焦慮，到得今天疫情無休無止，人人都一不小心就全線崩潰。年輕人本來就對小心翼翼或是暴跳如雷的成年人看不順眼，現在追求的已不是「躺平」，而是由內向外全身心的「鬆弛感」。但討論中還是有人說，要想鬆弛下來，也得有個靠頭，沒有根基的「鬆弛感」，只是另一碗雞湯。