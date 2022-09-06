作協除名後 賈淺淺闢謠：3首詩非我寫 網評：其他作品呢？

賈淺淺「屎尿體」爭議大，她澄清毫無關係。（取材自微博）

賈平凹之女賈淺淺近日被中國作家協會排除在2022年新會員名單之外，賈淺淺4日晚闢謠：「『雪天』、『真香啊』、『黃瓜，不僅僅是吃的』這三首詩歌，不是我本人所寫，和我毫無關係。」再一次吸引網友的目光，引發熱議。

極目新聞報導，網上對賈淺淺作品的質疑，可以追溯到2021年1月。當時「文學自由談」發表唐小林的文章「賈淺淺爆火，凸顯詩壇亂象」。作者在文中提出，賈淺淺的詩歌「污穢」。隨後，網上相繼出現了「朗朗」、「雪天」、「真香啊」、「黃瓜，不僅僅是吃的」等幾篇詩歌，均被貼上賈淺淺作品標籤。因這幾首詩歌包含「屎尿屁」或性暗示內容，賈淺淺的詩歌被一些網友嘲諷為「屎尿屁體」。

紅星新聞評論指出，如果沒有賈平凹之女的身分，賈淺淺究竟是不是一個合格的作家？

賈淺淺這番闢謠，也是她陷入爭議以來首次闢謠，顯然她想澄清一些事實。

其實在闢謠之前，就已經有一些人指出這些作品的歸屬存疑了。而賈淺淺的闢謠恐怕也難達到預期效果，質疑之聲依然占滿評論區。比如有人問：「這三首闢謠了，其他的呢？」這句話本是指其他引發爭議、署名是她的作品，但也很清晰地道出了她的處境：圍繞她的爭議，遠超過這三首詩的歸屬。

評論稱，對於公眾來說，其實也有一些基本的常識需要明白。比如父子相承的作家，本身是正常的，我們難以否認家學淵源的作用，像曹操、曹植、曹丕，蘇洵、蘇軾、蘇轍，晏殊、晏幾道，都是文壇的佳話。作家在一些作品裡自由發揮的表達，實驗性的作品，這也屬正常，就好像歐陽修也寫過艷詞，胡適寫的中國第一首白話詩也實屬打油，但這都無礙他們的文學地位。

所以，無論對於公眾還是賈淺淺來說，糾結作品可能都有些偏題。人們擔心的，是以作家之身對社會資源的攝取。其實，當西北大學 官網對賈淺淺的成果介紹中，列出了對其父書法 繪畫的研究；當一個資 歷不深的青年文學作家作品出版，卻有眾多業內名流大力捧場，這似乎已經注定她進入了瓜田李下、難以自證的窘境。