陝西西北工業大學遭駭 控美國安局攻擊萬次

中國官媒報導，西北工業大學遭受的境外網路攻擊來自美國國家安全局。（取材自百度百科）

被稱為「國防七子」之一的陝西西北工業大學遭釣魚 郵件和網路攻擊事件，經中國公安 等有關部門在獲多國協助調查四個多月後，中國國家電腦病毒應急處理中心5日公布調查報告，直指攻擊活動源自美國國家安全局(NSA)。西北工業大學聲明，堅決反對以任何形式實施網路攻擊。

陝西西北工業大學是中國工業和資訊化部直屬985大學，是唯一一所以同時發展航空、航太、航海工程教育 和科學研究為特色的重點大學，也被稱為「國防七子」之一的科研學院。

光明網報導，今年4月12日，西北工業大學報警稱，該校電子郵件系統發現一批以科研評審，答辯邀請和出國通知等為主題的釣魚郵件，內含木馬程式，引誘部分師生點擊鏈結，非法獲取師生電子郵箱登錄許可權，致使相關郵件資料出現被竊取風險。同時，部分教職工的個人上網電腦中也發現遭受網路攻擊的痕跡。

在調查數月後，中國國家電腦病毒應急處理中心和360公司5日分別發布了關於西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告。

技術團隊先後從西北工業大學的多個資訊系統和上網終端中提取到了多款木馬樣本，綜合使用中國現有資料資源和分析手段，並得到歐洲、南亞部分國家合作夥伴的通力支援，全面還原相關攻擊事件的總體概貌、技術特徵、攻擊武器、攻擊路徑和攻擊源頭，初步判明相關攻擊活動源自美國國家安全局「特定入侵行動辦公室」（Office of Tailored Access Operation，簡稱TAO）。

報導稱，在針對西北工業大學的網路攻擊中，TAO使用了40餘種不同的NSA專屬網路攻擊武器，持續對西北工業大學開展攻擊竊密，竊取該校關鍵網路設備配置、網管資料、運維資料等核心技術資料。

調查還發現，近年來，美國國家安全局（NSA）下屬TAO對中國國內的網路目標實施上萬次的惡意網路攻擊，控制數以萬計的網路設備（網路服務器、上網終端、網路交換機、電話交換機、路由器、防火牆等），竊取超過140GB的高價值資料。TAO利用其網路攻擊武器平台、「零日漏洞」（0day）及其控制的網路設備等，持續擴大網路攻擊和範圍。