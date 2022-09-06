啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

「一頓飯花了474萬，我真的沒有想到。」江蘇一名吳女士約朋友兩人一起吃火鍋，沒想到結帳時帳單竟顯示474萬（人民幣，下同），其中還包含200多瓶888元的白酒，其他菜品更是數不清。事後追查發現，原來是吳女士在拍照時不小心將座位的點餐二維碼發到了粉絲群，被群裡的人用她的二維碼惡意下單，才會出現這般天價帳單。

來源：YouTube

法制播報報導，2019那年，吳女士有一天看到附近一家火鍋店有折扣，約了閨密下班後去吃火鍋，可是兩人吃著吃著，她就發現了一件怪事，怎麼菜越吃越多，剛吃掉一盤，馬上上來好幾盤。她和店老闆聯繫後，對方看了菜單也感覺非常離譜，在反覆核對後，店裡將多餘的菜品退掉了。

本吳女士來以為事情解決了，回到自己的座位上繼續用餐，但是吃著吃著，又有大量的菜品源源不斷地送到了這一桌。吃完飯，吳女士一看帳單徹底蒙了，帳單顯示兩個人花費了整整474萬，包括肉類、酒類以及蔬菜 類等多種食品，其中白酒點了200多瓶，肉類更是幾百盤。

吳女士氣得臉色漲紅，便找到了店老闆。看到帳單，店老闆的神色也是非常驚訝的，他也覺得肯定是一場誤會。

吳女士梳理了之後，她才想到今天粉絲群發生的事。原來火鍋店為了宣傳和營銷，建立了一個粉絲群。根據火鍋店的要求，粉絲必須將吃飯時的場景拍照，然後發在粉絲群裡，才能獲得當日的折扣，而那天，吳女士在拍照的時候不小心將座位上的點餐二維碼發到了群裡，變成任何人有這個二維碼都能掃描後點餐。

所以，吳女士第一次發現菜品增多，就是有人惡作劇，在群裡用她座位的二維碼點餐了。

吳女士在得知是粉絲群有人惡作劇，她就在群裡罵了幾句。由於話說得非常難聽，於是群裡的很多人紛紛用她的二維碼惡意下單，專挑店裡貴的菜點。

店老闆認真聽了吳女士講述事情的經過，也看了吳女士提供的聊天紀錄，經過問詢過店員之後，覺得這件事就是一場鬧劇，那些沒用吃掉的菜品全部予以退回。