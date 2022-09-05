CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

擁有約2000萬人口的成都，9月1日18時起封城防控後市區幾乎空無一人。成都封城時間目前又延長至7日24時。（中新社）

為徹底執行中國國家主席習近平 堅持的「動態清零」政策，中國各省市地方政府趕在中共 20大前全力以赴試圖撲滅疫情 ，自8月下旬以來至少有74座城市、逾3.13億人口處於全城或部分防疫封控中，預估未來幾周更多的城市也將被置於封控之中。

CNN報導，自8月20日以來，中國至少有74座城市的3.13億人口處於全城或部分防疫封控中，報導指出這是因為各地方政府想在習近平本屆任期的最後倒數時刻，不惜一切代價撲滅疫情。

報導引述「財新」雜誌報導，目前仍有33座城市處於全城或局部封控之中，且專家認為，未來幾周更多的城市也將被置於封控之中。

在全球絕大多數國家都已放鬆甚至完全開放防疫管控、讓民眾的生活和經濟生產恢復正常的時刻，北京當局不顧對民眾生活和經濟發展的衝擊，動輒封控的舉措特別惹人注目，也令人費解。

中國的衛生官員指出，老年人口的疫苗低接種率以及農村醫療設施的落後成為放鬆管控的障礙。不過也不少公共衛生專家則認為，中國的嚴厲封控措施中融入了太多的政治因素和政治考慮。

報導指出，中共第20次全國代表大會（20大）預定下月16日召開，外界預期中共總書記習近平將取得第3個5年的總書記任期；20大上不僅要為中共取得的成就而大唱讚歌，而且也要歷數習近平主政十年來的「豐功偉績」，包括「動態清零」政策的正確性。

紐約美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴忠認為，共產黨希望確保不會發生任何「不愉快的事情」，像是疫情大爆發這樣可能威脅社會穩定、讓領導層交接出現陰影，甚至影響習近平個人領袖信譽的事情。

北京當局曾以「動態清零」政策導致染疫及死亡人數較少為例，辯稱習式治理強於西方民主國家。今年春天，中國金融和商務中心上海歷經兩個多月的痛苦封城，不僅衝擊民眾生活引發民怨，而且嚴重傷害生產和經濟，同時也引起各界質疑動態清零的政策。

黃嚴忠表示，全中國各地的官員從上海封控以及習近平為「動態清零」政策背書中吸取了經驗教訓，因此當地一出現哪怕最微小的疫情反彈，也要立即大張旗鼓地採取嚴厲的封控措施，力求將疫情迅速撲滅。「動態清零」已成為各地官員是否堅持黨的路線、是否對習近平忠誠的「試金石」。

美聯社報導，北京當局還鼓勵民眾在即將到來的中秋節期間，盡量不要出門旅行或舉行、參與集會。