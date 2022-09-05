我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

四川規模6.8地震 印證了「大旱之後必有大震」？

記者林則宏／即時報導
四川甘孜州瀘定縣5日中午發生規模6.8地震，圖為中國移動四川公司正在搶修瀘定縣磨西鎮一處受損光纜。（新華社）
四川甘孜州瀘定縣5日中午發生規模6.8地震，圖為中國移動四川公司正在搶修瀘定縣磨西鎮一處受損光纜。（新華社）

四川多地今年出現嚴重乾旱。9月1日，貴州省地質環境監測院發表一篇文章指出，「大旱之後必有大震」的說法最早可追溯到春秋戰國時期。不料，5日四川瀘定縣就發生規模6.8地震，讓所謂「旱震理論」再度受到關注。

貴州省地質環境監測院微信公眾號「貴州地災防治」9月1日刊載題為「話題：大旱之後必有大震，是危言聳聽還是科學預測？」的文章稱，「大旱之後必有大震」的說法最早可以追溯到春秋戰國時期。

左丘明撰寫的國別體著作「國語」中記載：周幽王二年（公元前780年），涇、渭、洛三條河川枯竭，西周都城鎬京（今陜西西安）發生地震，岐山發生崩塌。這次地震造成的破壞很大。

文章並列出：1972年中國華北地區遭遇大旱，三年半後，1976年唐山發生了7.8級大地震；1986年雲南遭遇嚴重乾旱，兩年後，雲南瀾滄發生了7.6級地震，雲南耿馬發生7.2級地震；2004年，秘魯遭遇十年一遇大旱，三年後，2007年秘魯中部海岸發生了8級大地；2006年重慶遭遇百年不遇的特大旱災，兩年後，2008年四川汶川發生8級大地震。

中新網指出，中國地質學家耿慶國系統研究大旱與地震之間的關係，提出「旱震理論」。他認為，「凡發生過6級以上大型地震的區域，在地震發生之前的1-3年間，往往會出現非常嚴重的乾旱災害。乾旱的地域越廣、持續時間越長、程度越重，那麼之後所發生的地震強度就會越大、破壞力也越強。」

對此，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，耿慶國的理論本身有較為複雜的研究指標、研究要素和研究方法，不能用一句「大旱之後必有大震」來標簽化、簡單化理解，更不能在一次地震發生後來過分放大傳播這句話。在地震預報領域，也不能以一種氣象事件來簡單進行地震預測、預報。

雖然目前學術界對於乾旱和地震的關係尚無定論，但孫士鋐說，「有一點我認為是可以肯定的，即我們感受到的氣候變化和地球內部的地殼運動肯定有關聯。」

對於地震發生的規律性研究，孫士鋐表示，地震在空間上具有相對集中性的特徵，地震在時間上也有相對的活躍期和平靜期之分。

「比如，一個時段集中在四川地區，一個時段集中在甘青地區，一個時段集中在華北地區等等，從全球來看，還有環太平洋地震帶、歐亞地震帶等等」；「我們說四川地震多發，也只能說它在一段時間內多發，我們說華東華南地震較少，但也不能保證未來一百年，這一地區就肯定不發生地震。」

孫士鋐表示，從地震研究來說，這種規律性現象較為明顯，但要想科學解釋這些規律性現象，目前依然比較困難。

地震 微信

上一則

雙胞兒娘胎內打架 出生後瘀青？ 醫闢謠不可能 母坦承造假

延伸閱讀

四川傷亡重大 國家地震應急響應級別提升至二級

四川傷亡重大 國家地震應急響應級別提升至二級
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？
圖輯╱四川規模6.8地震 遇難者已超過30人

圖輯╱四川規模6.8地震 遇難者已超過30人

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起