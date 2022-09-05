遏「天價」月餅 中紀委出手查15萬戶 整治過度包裝

中秋節將至，浙江省淳安縣紀委監委聯合市場監管部門深入轄區超市，摸排是否存在公款違規購買月餅等情況。（取材自北京晚報）

在中央紀委國家監委派駐紀檢監察組推動下，國家發改委、商務部 、市場監管總局等部門壓實行業監管責任，聯合開展遏制「天價」月餅、整治過度包裝等行動，以監督監管聯動促進行業健康發展、推動社會風氣持續好轉。

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中央紀委國家監委網站報導，市場監管總局日前印發通知，對過度包裝等問題開展為期兩個月的集中整治。截至8月底，全國市場監管部門出動執法人員，檢查經營者15萬戶次，圍繞價格問題檢查酒店、商超等市場主體3萬餘家。

所謂「上有政策，下有對策」，中央鼓勵消費者參與監督、檢舉天價月餅，商家改打內容物不提及月餅或以運費取代月餅差價等擦邊球規避。中新財經報導，有部分電商 平台月餅禮盒標價人民幣499元（約美元），運費則設定高達人民幣600元（約86.46美元）。

四部門遏「天價」月餅新規 資料來源：香港文匯報

央視新聞報導也指出，四川省市場監管部門近日對轄區內的月餅生產企業、大型連鎖超市進行專項執法檢查時發現，部分月餅有過度包裝情形。例如兩款產品使用了皮革、木材以及刺繡的材質，出廠價是160元，整個禮盒的包裝成本卻高達50元，食品包裝成本占銷售價31%，屬於過度包裝。據悉已將出廠的產品召回並完成整改。

根據國家標準「限制商品過度包裝要求食品和化妝品」規定，銷售價格在100元以上的月餅和粽子，所有包裝的成本不超過產品銷售價格的15%。且月餅包裝的層數最多不超過三層。