我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

遏「天價」月餅 中紀委出手查15萬戶 整治過度包裝

中國新聞組／北京5日電
中秋節將至，浙江省淳安縣紀委監委聯合市場監管部門深入轄區超市，摸排是否存在公款違規購買月餅等情況。（取材自北京晚報）
中秋節將至，浙江省淳安縣紀委監委聯合市場監管部門深入轄區超市，摸排是否存在公款違規購買月餅等情況。（取材自北京晚報）

在中央紀委國家監委派駐紀檢監察組推動下，國家發改委、商務部、市場監管總局等部門壓實行業監管責任，聯合開展遏制「天價」月餅、整治過度包裝等行動，以監督監管聯動促進行業健康發展、推動社會風氣持續好轉。

影音來源：YouTube

中央紀委國家監委網站報導，市場監管總局日前印發通知，對過度包裝等問題開展為期兩個月的集中整治。截至8月底，全國市場監管部門出動執法人員，檢查經營者15萬戶次，圍繞價格問題檢查酒店、商超等市場主體3萬餘家。

所謂「上有政策，下有對策」，中央鼓勵消費者參與監督、檢舉天價月餅，商家改打內容物不提及月餅或以運費取代月餅差價等擦邊球規避。中新財經報導，有部分電商平台月餅禮盒標價人民幣499元（約美元），運費則設定高達人民幣600元（約86.46美元）。

四部門遏「天價」月餅新規 資料來源：香港文匯報
四部門遏「天價」月餅新規 資料來源：香港文匯報

央視新聞報導也指出，四川省市場監管部門近日對轄區內的月餅生產企業、大型連鎖超市進行專項執法檢查時發現，部分月餅有過度包裝情形。例如兩款產品使用了皮革、木材以及刺繡的材質，出廠價是160元，整個禮盒的包裝成本卻高達50元，食品包裝成本占銷售價31%，屬於過度包裝。據悉已將出廠的產品召回並完成整改。

根據國家標準「限制商品過度包裝要求食品和化妝品」規定，銷售價格在100元以上的月餅和粽子，所有包裝的成本不超過產品銷售價格的15%。且月餅包裝的層數最多不超過三層。 

四川省市場監管部門對轄區內的月餅生產企業、大型連鎖超市進行專項執法檢查時發現，部...
四川省市場監管部門對轄區內的月餅生產企業、大型連鎖超市進行專項執法檢查時發現，部分月餅有過度包裝情形。（取材自央視）

商務部 電商 YouTube

上一則

民生苦 香港食米零售價比進口貴上逾倍

下一則

彭博指港官抗疫分裂 衞生局長盧寵茂轟「是非人」

延伸閱讀

通膨影響 好市多月餅熱銷

通膨影響 好市多月餅熱銷
東灣台山同鄉會 吃月餅慶中秋　

東灣台山同鄉會 吃月餅慶中秋　
空氣月餅 賣創意被搶光

空氣月餅 賣創意被搶光
月餅熱量高 5招健康吃

月餅熱量高 5招健康吃

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？