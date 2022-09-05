44：0 浙省運女足賽「慘案」 輸方心理輔導 還驚動官媒

浙江省省運會女子足球賽出現44:0「慘案」。（取材自新華網）

浙江省日前舉行省運女子足球 賽，結果出現44:0籃球比分的「慘案」。網友質疑打假球，還驚動中央官媒新華社介入調查。慘輸一方的網友稱，大家常說友誼第一，比賽第二。這樣的比分怎麼建立友誼？

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新華社報導，這場比賽對陣雙方是湖州隊和麗水隊，結果麗水隊44:0勝湖州隊。一些傳出的視頻中顯示，湖州隊在防守方式上顯得十分業餘，網友說：「看比分以為又是消極比賽的故事，看了最後一個丟球，我突然覺得她們盡力了」。

湖州市德清縣體育局負責人否認打假球，負責人表示，德清縣這次組隊以在校普通學生為主，平時訓練時間相對有限，再加上組隊較為倉促，而對手麗水隊是體校生，因此兩隊在場上差距明顯。

至於為何麗水隊在已經確保勝利的情況下仍不收手，最終釀成屠殺式的「慘案」，該負責人說，「競技體育，一般來講，不會手軟，基本上能打多少就打多少，就這麼回事。」

報導稱，這場球賽不存在打假球，是一場進行過專業足球訓練的體校生和純業餘普通在校生之間的足球較量，雙方真刀真槍，最終踢出了一場看似「假球」的比賽。

出現44:0的「慘案」後，湖州、德清相關部門第一時間對隊員們心理輔導。對於一群普通在校學生而言，以這樣的比分輸掉這樣一場比賽，無疑是終生難忘的。

不過，此事引起眾多網友的評論，一名湖州的網友稱「麗水足球隊確實強，問題是，當打到5：0時，你麗水隊能不能替換下主力隊員，讓二線隊員或者替補上？我湖州隊確實踢不過你們，但這比分也太大了吧，讓我湖州隊員以後看人笑話嗎？人常說友誼第一，比賽第二。這樣的比分怎麼建立友誼？」