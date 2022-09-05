成都篩檢崩潰 居民「雨中罰站」 系統商、市府甩鍋

成都核酸檢驗系統崩潰，負責檢驗工作人員全體手拿機舉高尋求信號。（取材自販財局）

四川省成都市啟動2000萬市民全員核酸檢測 ，不料核酸檢測系統數度崩潰，引發市民怒吼。成都官方3日道歉指是「核酸檢測系統異常」造成，但負責軟體開發的東軟集團回應稱是網路故障，與他們無關。四川官方則是再出面反擊並否認，出現罕見的甩鍋。有評論指出，東軟囊括中國40%以上的城市檢測系統，背景不是普通的硬，要求官方徹查是否涉及壟斷。

成都1至4日進行全員核酸檢測，不料核酸檢測出現多次大當機。面對民怨高漲，成都市政府3日下午道歉並表示原因是「核酸檢測系統出現異常」所致。成都市民隨即數度把東軟「全平台全方位」的罵上微博熱搜。逼得東軟火速回擊稱，當機與其系統「毫無關係」，可能出於網路故障或防火牆等因素，被網民解讀意在甩鍋給成都市政府。

東軟這項危機聲明稿還花大篇幅表揚自己過去的成績，包括他們多次獲得國務院 、衛健委的表彰，系統世界一流，不辱使命等。不過，政府部門不甘示弱，四川省通信管理局接著發表「各核酸監測點網路覆蓋良好，無壅塞現象」聲明。電信四川公司也自清「做好網路保障」。

但鍋甩來甩去，造成系統當機的原因仍然不明。不少媒體及網民對東軟竟有甩鍋政府的底氣感到憤怒，紛紛起底東軟。自媒體「販財局」稱，東軟敢發這樣的聲明有其強硬的背景，一是東軟是中國第一家上市的軟體公司，年營收 近百億，且全國293個地級市中壟斷了40%以上城市的檢測系統，堪稱全民核酸活樣本；二是、東軟的醫療資訊化業務覆蓋普及。

文中稱，中國軟體行業競爭慘烈，東軟目前是所有軟體中活得最滋潤一位。這下最團結的成都人民，真的碰上了罕見的硬茬了。

南方都市報報導，東軟集團成立於1991年，此次由其開發並在成都全員核酸檢測中使用的全場景疫情病原體檢測信息系統，已在中國17個省份120多個地市部署應用，累計檢測超過140億人次。東軟集團還為超過7億人群和5000萬參保單位提供醫療保障信息化服務。

據東軟集團2022年半年報，該公司實現營業收入33.83億元，同比增長5.36%；歸屬於上市公司股東的淨利潤8302.9萬元，同比增長13.93%，實現了營收淨利雙增長。並先後參與了全國200多個中心城市的智慧應用建設。

報導指出，去年底和今年初，由西安東軟作為應用層支撐廠家之一的「西安一碼通」也曾兩次發生故障。東軟集團當時也回應稱相關故障與應用層無關。