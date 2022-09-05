全球首款吸入式新冠疫苗 獲中國批准緊急使用

康希諾生物股份公司日前在海南國際健康產業博覽會展示全球首款吸入式腺病毒載體新冠疫苗克威莎，一位記者用純淨水體驗仿霧化吸入式疫苗接種過程。 （中新社）

中國新冠疫苗 生產企業康希諾4日公告，公司研發的吸入用重組 冠病疫苗，經中國國家衛生健康委提出建議，中國國家藥品監督管理局組織論證同意作為加強針納入緊急使用。

據了解，這是全球首款吸入式腺病毒載體新冠疫苗。

據康希諾4日在上交所網站發布的公告顯示，這款疫苗於2021年3月獲得中國國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件，適應症為預防冠病感染所致疾病。

公告也提到，若後續中國相關部門對這一款吸入用疫苗採購使用，將對康希諾的業績產生一定的積極影響。

根據中國「疫苗管理法」規定，出現特別重大突發公共衛生事件或者其他嚴重威脅公共衛生健康的緊急事件，中國國務院 衛生健康主管部門根據傳染病預防、控制需要提出緊急使用疫苗的建議，經國務院藥品監督管理部門組織論證同意後可以在一定範圍和期限內緊急使用。

另據智通財經網站消息，康希諾研發的吸入用疫苗，是一款預防冠病疾病的吸入式基因工程疫苗，其不僅可激發體液免疫及細胞免疫，還可以誘導黏膜免疫，有效實現三重綜合保護，過程中無須進行肌肉注射。

報導還形容，這一款吸入用疫苗在安全性、有效性、無痛、便利性及可及性等方面擁有獨特優勢。