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疫情衝擊 最賺錢高鐵也虧了 國鐵負債破6兆

中國新聞組／上海5日電
被稱為「中國最賺錢高鐵」的京滬高鐵，因疫情封控虧損暴增。（中新社）
被稱為「中國最賺錢高鐵」的京滬高鐵，因疫情封控虧損暴增。（中新社）

中國國家鐵路集團日前披露的2022年上半年財務決算顯示，上半年實現營業總收入4857億元（人民幣，下同，約704億美元），同比減少271億元，淨利潤虧損804億元，較去年同期507億元的虧損額擴大58.5%。

第一財經報導，截至2022年上半年，國鐵集團負債合計6.00萬億（兆）元，較上年同期增加3.45%。二季度末，國鐵集團負債率為66.81%，較去年底增長0.48%。

「主要原因是上半年鐵路固定資產投資保持高位運行，負債總額有所增加。」國家鐵路集團有關負責人表示，鐵路負債主要是建設投資負債，與維持簡單再生產的經營性負債有著本質的不同，其對應的是優質資產。鐵路客貨運輸、多元經營現金流穩定，具有良好的償債能力，債務風險穩定可控。

新冠疫情持續對國鐵集團經營業績造成衝擊。上半年，國鐵集團實現營業總收入4857億元，同比減少271億元，淨利潤虧損804億元，其中二季度當季虧損343億元，較一季度收窄118億元。

國鐵集團稱，淨利潤虧損的主要原因是多點散發疫情，給鐵路運輸經營帶來較大影響，客運和多元經營尤其嚴重。

國鐵集團總收入主要由客運收入和貨運收入組成，上半年國鐵集團實現貨運收入2344億元，同比增長9.6%，客運收入下滑明顯，僅965億元，同比減少599億元，下降38.3%。

客運線路中，有「中國最賺錢高鐵」之稱的京滬高鐵（601816.SH）上半年淨利虧損10.28億元，同比下降137%。其中，今年二季度是公司2020年1月上市以來首次錄得季度虧損。上半年，京滬高鐵本線列車運送旅客同比下降66.7%，跨線列車運營里程同比下降41.5%。

京滬高鐵稱，上半年京滬高鐵沿線多個地區，尤其是上海、北京等特大城市出現多起聚集性新冠疫情，且持續時間較長，對商務、旅遊、探親等高鐵主要客流出行需求造成極大影響，旅客出行意願呈斷崖式下降，給公司經營業績帶來史無前例的、嚴重的、持續性的衝擊。

和客運的大幅下降不同，鐵路貨運實現增長。單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等多項指標屢次刷新歷史紀錄。國鐵集團5月30日召開全路電視電話會議，將全年國家鐵路貨運目標提高1億噸，至39億噸左右，同比增幅提高近3個百分點，至5%左右。

當前，鐵路投資仍處在較低位。機構預計，根據2021年全國鐵路完成固定資產投資7489億元的規模計算，下半年鐵路投資仍有近5000億左右空間，預計下半年或將開啟建設高潮。

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