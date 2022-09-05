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杭州超級高鐵站富科技感 最快本月開通 40分鐘可抵上海

中國新聞組／北京5日電
杭州西站候車大廳。(取材自浙江日報)
杭州西站候車大廳。(取材自浙江日報)

經過兩年多建設，總投資達72億元人民幣（約10.4億美元）的杭州西站已基本建成。根據「雲之城」的設計理念，這座「超級高鐵站」從空中遠觀彷彿一朵巨雲，還打造「雲門」、「雲谷」、「雲路」、「雲廳」等設施，富有科技感，營造「雲端」夢幻出行嶄新體驗。據悉，杭州西站將在合杭高鐵湖杭段建成通車時投入使用，預計最快本月即可開通。

對於杭州西站的整體設計，去過現場的王先生表示「很科幻」，「我印象最深的是檢票口的設計。整個候車大廳像一朵雲，金色拱門設計的檢票口就像是隱藏在雲層裡的『太空艙』，感覺像身處科幻大片一樣。」

大公報報導，走近「雲之城」，首先印入眼簾的是高80米，共14層的標誌性建築「雲門」。這座以「雲」為意象的大門，方中取圓，每一層建築的棱角都採用圓角、曲線、轉角切割等手法和玻璃材質立面，體現良渚玉琮紋飾繁密細緻的特點。連廊部分高約17.65米，整體跨度約97米，總重量達萬餘噸，相當於1.4座艾菲爾鐵塔，單根鋼構件重達49噸，相當於35輛家用小轎車的重量，整體提升重量為國內同類型連體結構之最。頂部則呈現「蟲洞」式空間結構，更顯神秘莫測的科幻氣質。

據了解，「雲門」內將匯聚商業、辦公、會展等多種業態，同時還將通過全息投影、數字燈光等高科技手段開啟「泛光模式」點綴城市夜景。

進入候車大廳仰頭望去，以「雲端候車廳」為概念的屋頂彷彿幾片超大雲霧在屋頂流動，金色拱門設計的檢票口就像是隱藏在雲層裡的「太空艙」。同時為實現「中央進站，兩端候車」，杭州西站還設計一個直達地下9.2米地鐵層的「雲谷」，通過地鐵、公交等公共交通方式進站的旅客可從「雲谷」乘坐扶梯到達候車廳。

除了「雲」元素之外，站內細節之處也盡顯杭州韻味。寫有「柳浪聞鶯」、「斷橋殘雪」、「南屏晚鐘」等西湖十景名稱的仿銅製地板，西湖元素的「荷葉」落地燈，甚至在衞生間內「仿屏風」玻璃上都設計有三潭印月、雷峰塔、錢塘江、錢江新城等杭州標誌性景觀。

在候車大廳頂部有一個巨大「海星」狀的房頂，它被形象地稱為「雲頂」。「雲頂」上鋪設有面積達1.5萬平方米、裝機容量為3兆瓦的7540塊400Wp單晶硅光伏組件。該系統採用「自發自用、餘電上網」的併網模式為整個杭州西站供給能源。

據報導，杭州西站總建築面積約51萬平方米，相當於70個標準足球場，地上5層，地下4層。規劃引入6條高鐵，站房總規模11台20線。

經杭州西站向北可銜接杭寧、商合杭高鐵，直抵南京、合肥；往南可與杭黃、杭溫、杭衢高鐵銜接，貫穿7個5A景區和50多個4A景區，形成一條世界級的黃金旅遊線；往東與滬杭以及規劃中的滬乍杭銜接，打通滬杭新通道，未來僅需40分鐘就可直達上海。

杭州西站出站、城市服務設施層與高鐵候車室間的內雲谷出口，安裝了長達50米的自動扶...
杭州西站出站、城市服務設施層與高鐵候車室間的內雲谷出口，安裝了長達50米的自動扶梯。(取材自浙江日報)

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