成都居民「雨中罰站」測核酸 系統商與市政府互甩鍋

成都市民雨中排隊做核酸，但因檢驗系統崩潰，居民怒罵不已。（微信截圖）

四川成都防疫宣佈全員2000萬人全面核酸檢測 ，不料核酸檢測系統崩潰，讓多人「雨中罰站」排隊，居民怒吼不已。成都市政府3日下午出面道歉並稱是「核酸檢測系統出了異常」，但負責開發軟體的東軟集團回應稱與「核酸檢測系統」毫無關係，出現罕見互踢皮球現象。

成都突增疫情 ，成都疫情防控指揮部1日宣布全市人口不離家，1至4日全員核酸檢測，不料核酸檢測出現多次大當機，讓居民在雨中排隊數小時仍未果，引發市民痛罵。

中國財經自媒體微信公眾號「販財局」報導，2000多萬成都人民淒風苦雨的漫漫長夜中一邊焦急等待一邊罵娘。本來測核酸是和病毒賽跑，結果醫護人員在等，成都人在排隊等，核酸系統也在等，甚至還出現全成都都在找信號的奇觀，文中列出一張負責檢驗工作人員全體手拿機舉高尋求信號的照片。

面對民怨高漲，成都市政府3日下午道歉並表示，2日下午至晚上，因成都全市核酸檢測系統出現異常情況，導致檢測進度緩慢。

開發這套檢驗系統的，就是東軟集團。於是成都人民集體出動，把負責「東軟」罵上微博 熱搜。熱搜被撤，繼續罵，又撤了，還沒睡的繼續罵，從凌晨12點罵到天亮。且咒罵陣地不斷轉移，從微博到雪球，雪球再到股吧，股吧又到知乎，知乎又到小紅書， 是全平台全方位的罵。

不過，東軟也不是省油的燈，馬上火速上網回擊稱，問題的出現與核酸檢測系統「毫無關係」，意思是成都市政府不要甩鍋給東軟。

販財局報導稱，這是東軟第一次敢死扛甲方的。東軟將主要矛盾分化，一分為五：

《不是東軟的問題》《是網路故障》《也可能是核酸碼等相關應用系統，後台的伺服器，算力，網路寬頻，防火牆配置的問題》。東軟意指出現問題的可能有核酸碼系統、後台伺服器、算力網路帶寬、防火牆等。

東軟這項危機公關稿還花大篇幅表揚自己過去的成績，稱他們多次獲得國務院、衛健委的表彰。他們是臨危受命、馳援各大城市抗疫的高科技企業，他們服務很多地方，全國大城市都沒問題，系統也是世界一流，不辱使命等。

不過，政府部門不甘示弱，四川省通信管理局管發表聲明：「各核酸監測點網路覆蓋良好，無壅塞現象」。電信四川公司也發聲明：「第一時間回應，做好網路保障」（我們拼了老命保障網路順暢，所有條件都是最高級，別想把鍋甩過來）。

目前還查不出到底哪邊的問題導致核酸檢驗系統癱瘓，但「販財局」稱，東軟敢發這樣的聲明，有其強硬的背景。

第一、東軟是中國第一家上市的軟體公司，是中國歷史悠久的拳頭IT企業，全球員工兩萬多人，年營收近百億。中國共有293個地級市，東軟一家企業就壟斷了40%以上的120多座城市的檢測系統。核酸檢測系統服務過50億人次，堪稱全民核酸活樣本。

第二、東軟的醫療資訊化業務，覆蓋中國600多家三級醫院，還有醫療自助一體機覆蓋22各省，500多家醫院。可以這麼說，每一個中國人的生老病死的所有資料，都可能會經過東軟的系統管理。