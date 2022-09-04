中秋禮盒賣2398元竟沒月餅 銷售員：可加購月餅放進去

半島酒店一款特殊的「中秋禮物籃」，裡面只包含一份茶葉禮包、一盒龍酥糖、一盒巧克力、一盒蜂蜜糖和一盒辣椒醬，標價為人民幣2398元。（取材自中新網）

中秋節快到了，各種月餅禮盒爭奇鬥艷，其中半島酒店月餅專櫃有一款款特殊的「中秋禮物籃」，內有一份茶葉禮包、一盒龍酥糖、一盒巧克力、一盒蜂蜜糖和一盒辣椒醬，標價為人民幣2398元（約347.6美元），卻不見月餅，銷售人員稱，「可以買一盒498元的月餅放進去」。

每日經濟新聞報導，發改委等多部門曾密集發文遏制「天價」月餅，並提出對單價超過人民幣500元（約72.5美元）的盒裝月餅實行重點監管。儘管多數月餅品牌遵循了有關部門的要求，也有一些商家在禮盒內容、價格方面打起了「擦邊球」。

哈根達斯推出羅浮宮聯名中秋套裝禮盒，並標註為「月餅冰淇淋系列」。據中新財經報導，該系列禮盒共有7款，其中4款禮盒超過人民幣500元，最貴的禮盒標價為人民幣999元（約144.8美元）。

「到底是月餅冰淇淋還是冰淇淋月餅？」禮盒名稱不提「月餅」，卻又稱該禮盒為「月餅冰淇淋」，有網友對此發出疑問。

在北京 SKP，半島酒店的月餅專櫃有多款超過人民幣500元，甚至上千元的月餅禮盒，其中售價人民幣2398元（約347.6美元）的「中秋禮物籃」最奇特，因為裡面沒有月餅。

銷售人員說，由於今年規定月餅禮盒不能混裝，因此他們特別將月餅從禮盒中剔除並減掉了月餅錢。「月餅可以額外購買加入禮盒中」銷售人員表示，一個2398元禮盒最多可以加入一盒標價498元的月餅。

據中國市場監管報報導，根據國家發展改革委成本調查及相關數據情況看，盒裝月餅生產成本在70元/盒左右，市場上單價200元以下的盒裝月餅占比80%以上，而單價500元以上的月餅占占比1%左右。因此，畫定500元這一監管紅線有理有據。

據中新經緯，「月餅的利潤 很高，通常情況下，一盒月餅的生產成本不會超過70元，有些廠家的毛利率 能高達幾倍。」廣東省食品安全保障促進會副會長、食品產業分析師朱丹蓬表示。