貴州女產4胞胎 取名花好月圓 家貧盼網籌30萬

23歲女子產下四胞胎，家屬展開募款。（取材自極目新聞）

貴州省遵義市習水縣一名23歲的吳姓女子自然受孕，產下四胞胎，取名花好月圓。4個孩子因病還留在醫院接受治療，但家中經濟困難，正在網上籌款，希望能度過難關。

來源：YouTube

極目新聞報導，吳女8月25日在遵義醫科大學附屬醫院順利產下四胞胎，喜提四千金，她和丈夫趙先生為四個孩子取名花好月圓。

遵義醫科大學附屬醫院產科主任李權表示，2021年7月，吳女剖宮產下一個孩子，5個月後又自然受孕。「習水縣當地政府和相關部門都很關心吳女和孩子的情況。考慮到吳女的身體情況，醫師曾建議她進行減胎手術 ，但吳女和家人都沒有同意。

李權說，經過三四十分鐘的手術，四個孩子順利降生。「四胞胎自然妊娠、自然受孕的機率，不算試管嬰兒是6000萬分之一。」

孩子的父親趙先生表示，去年7月份他們的第一個孩子也是女兒，這次又喜得四個女兒。醫師曾建議我們減胎，但是我們實在捨不得。

遵義醫科大學附屬醫院出具的診斷書顯示，四個孩子均屬於早產兒和超低出生體重兒，患有新生兒呼吸窘迫綜合徵、新生兒肺炎、新生兒低血糖 症和新生兒高膽紅素血症等病症。

吳女家中經濟條件不好，醫護人員們也盡力給予了資助。「目前花了10萬來元錢了，有9萬都是借的。」趙先生說，他和妻子均來自農村家庭，他常年在外打工，為照顧妻子已一個多月沒有經濟收入。

「四個孩子現在每天差不多得花費一萬多元到兩萬元，醫師說還得兩三個月才能出院。」趙先生在網上籌款目標是30萬元。截至9月3日上午，趙先生的籌款項目共籌款2萬8918元，尚不足籌款目標的十分之一。