一代人的記憶 「莫斯科郊外的晚上」譯者薛范病逝

翻譯家薛范病逝。（取材自南方都市報）

2022年獲中國翻譯協會「翻譯文化終身成就獎」、讓中國人會唱「莫斯科郊外的晚上」的中國著名翻譯家薛范，2日晚上在上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院病逝，享壽88歲。有人說他是老一輩中國人的歲月倒影，因為他用那支魔幻的筆勾勒俄蘇蒼茫的鄉愁，整個時代都曾吟唱他譯配的動人歌曲。

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中新社報導，薛范1934年出生於上海，主要從事外國歌曲的翻譯、介紹和研究。他用翻譯與音樂對話，譯配發表過「莫斯科郊外的晚上」等世界各國歌曲近2000首，編譯出版的外國歌曲集有30多種，包括「俄蘇名歌經典1917-1991」、「俄羅斯民歌珍品集」、「俄羅斯和蘇聯合唱珍品集」、「世界通俗合唱珍品集」、「世界電影經典歌曲500首」、「義大利 名歌選萃」、「拉丁美洲歌曲集」、「烏克蘭歌曲選集」、「白俄羅斯 歌曲選集」、「世界反法西斯歌曲選集」。

據報導，薛范曾6次獲得俄羅斯聯邦褒獎，包括前總統葉爾欽親自授予的國家級「友誼勳章」（1997年）、「俄中友誼獎章」（1999年）、「尼·奧斯特羅夫斯基」金質獎章（2007年）、「為發展俄中關係功勳章」（2009年）。2005年，薛范獲中國翻譯協會授予資深翻譯家榮譽稱號；2022年獲中國翻譯協會頒發「翻譯文化終身成就獎」。

1994年以來，北京、天津、上海、珠海、澳門 等多地舉辦過多台「薛范翻譯作品專場音樂會」。薛范曾說，歌曲翻譯，在翻譯界實屬另類，擇一業，畢一生。