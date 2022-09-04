日軍南京大屠殺新照？ 中國收藏博主：擁同款

鄒德懷發出的對比圖。（取材自鄒德懷微博）

近日美國一位典當店店主稱收到疑似與南京大屠殺相關的彩色相冊，中國一位收藏博主鄒德懷表示有同款相冊，內含約400張二戰時期的照片，其中大部分照片與美國典當店店主發布出來的是一樣的。

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來源： YouTube

極目新聞報導，鄒德懷是社交網站的歷史領域博主，熱愛收藏老照片。據鄒德懷介紹，9月1日晚，他通過粉絲得知有外國典當店店主收到疑似南京大屠殺相冊的事。隨後，他仔細看了該店主視頻裡面出現的照片，發現照片中的場景是1937年8月上海先施公司被日軍轟炸的場景，照片旁附著的文字「Hell on NanKing Road」，正是這起轟炸的地點上海南京路。

鄒德懷2日從眾多收藏中，找到一本相冊。這本相冊的材質和封面都跟美國店主的那本很相似，裡面記錄的關於慘案的照片也都是一樣的。

據報導，鄒德懷表示，這種相冊是二戰時期駐紮在中國沿海城市的外國官兵私人訂製的，裡面的照片也是作為紀念品購買的，類似現代人旅遊會買的明信片，這種相冊的存世量不小。他這本相冊是2016年從美國俄勒岡州 一位收藏家手裡買到的，原主人是當年的美國砲艦呂宋號的船員Siebold.FA。相冊是皮質的，封面的圖案包括既像龍又像鱷魚的動物，還有看上去是上海龍華寺、船帆，還有船錨和救生圈這些物體。鄒德懷查找了相關資料，得知相冊原主人在中國的活動範圍主要是在長江一帶，相冊的內容也都是重慶、南京等城市。不過，裡面沒有關於南京大屠殺的場景。

近日，有在美國的人到典當店裡給相冊拍了視頻，鄒德懷也看到了視頻，「裡面出現的照片沒有跟南京大屠殺相關的內容。」

2日下午，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館工作人員表示，他們仍在聯繫美國的那位典當店店主，也會進行核實。中國駐芝加哥 總領事館也表示非常重視此事，已嘗試聯繫那位典當店店主。