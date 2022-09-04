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成都封城 女子囤11冰箱 不缺糧但費電

記者林則宏／綜合報導
四川成都一女子家中竟「囤」了11台冰箱。（視頻截圖）
四川成都一女子家中竟「囤」了11台冰箱。（視頻截圖）

中國各地動輒「封城防疫」的作法，讓不少民眾因此多買一台冰箱囤積物資以備不時之需。但目前正在封城中的四川成都，卻有一戶家庭直接囤「冰箱」。成都一名女子發布視頻稱，他們家總共有11台冰箱。

來源：YouTube

綜合媒體報導，成都1日18時起封城，每戶居民每天僅可安排一人憑24小時內核酸陰性證明外出一次就近採買生活物資。當天，成都一女子就曬出疫情期間自家「囤冰箱」的視頻。

視頻中，女子拿著儲物籃，穿梭在屋內打開不同的冰箱拿取食物。女子表示，她家共有三戶房，其中兩戶打通，總共約500平方米（約150坪），自己和老公住一戶、父母一戶、孩子和保母一戶。

女子稱，房子住了20年了，家裡老人什麼都不捨得丟，這麼多年來只能靠不停買冰箱來儲存，現在家裡總共有11台冰箱。

女子表示，疫情期間家裡有這麼多冰箱也不缺物資，就是有點費電。自己也就是記錄一下，感覺挺有意思的。也希望疫情能早日結束，回歸正常生活。

冰箱多雖然費電，但有了這些可冷凍冷藏食品的家電，堪稱封城期間的福音。

成都封城期間不僅民眾搶物資難，大排長龍等著驗核酸更難，只因當局下達全市全員都得核酸檢測的指令。

前些時候四川高溫酷暑，成都同樣燠熱難耐，近來卻接連降雨。雖然氣溫已不若先前炎虐，但民眾不耐久候，火氣攻心大打出手是免不了的場面，苦等無奈的貼文更洗版微博：「排隊排到快崩潰」、「前幾天已經崩過了，今天又崩了」、「換了一個檢測點，但因為系統崩潰做不了。」

封城 疫情 檢測

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