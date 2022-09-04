三峽大壩水位低 長江航運仍能通重慶

三峽大壩工作人員表示，旱情不影響貨運。圖為貨船在過大壩的五級船閘。（記者陳政錄／攝影）

7月以來，中國長江流域面臨1961年以來最嚴重的乾旱，三峽大壩工作人員受訪指出，長江航運目前未因旱情受到影響，5級船閘和升船機均能正常運轉，去年貨運量達到1.5億噸，萬噸級的船舶可從大壩一路行駛到重慶的朝天門碼頭。

長江流域在汛期罕見反枯現象，中國氣象局更連續41天發布高溫 預警。為維持電力供應，又能適時對下游補水，長江三峽大壩近期處於145公尺到150公尺，相對偏低的「汛限水位」。三峽大壩工作人員表示，今年是非常具有挑戰的一年，將持續統籌各方面需求，使水庫綜合運行效益最大化。

中國2006年建成的長江三峽大壩，是世界上最大的水利樞紐工程，具備防洪、發電、航運、水資源利用等功能，壩頂185公尺，水庫蓄水為一般維持在145公尺到175公尺之間，根據需要調節，對應上述蓄水高度，庫容水量為221.5億立方公尺到393億立方公尺。

之所以設定145公尺以上，是為確保水電站運轉和其他功能正常發揮，一般若非汛期，三峽大壩會將水位拉到155公尺或以上，使發電量更加充沛，若汛期將至，才會將水位放到145公尺的「汛限水位」，留下儲水餘量。

今年的極端氣候、「汛期反枯」，為三峽大壩的運轉帶來更多挑戰。湖北省宜昌市的三峽大壩，昨日水位為約148公尺。

三峽大壩工作人員流運樞紐運行管理中心受訪指出，根據內部統計，旱情嚴峻情況可能比1961年還早一些。為此，今年7月中旬時，大壩就將本來為了汛期，放水至145公尺的水位高度，陸續提高到149公尺左右，至7月底、8月初，因應旱情適時對下游補水，又放回了145公尺。

至於能否繼續放水？工作人員說明，除了對下游抗旱補水，也要考慮到7、8月高溫，中國很多地方對電力保供的需求，需盡可能的統籌考量，讓水庫綜合運行效益最大化。但他強調，長江航運目前5級船閘和升船機均能正常運轉，去年貨運量達到1.5億噸，萬噸級的船舶可從大壩一路行駛到重慶的朝天門碼頭。