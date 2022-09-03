解痛點 中國衛健委推健康碼互認 方便民眾跨省出行

中國國家衛健委推行各省「健康碼」互通互認，希望解決民眾出行問題。（新華社）

中國各地疫情 防疫措施一直有所差距，各地政府主導甚多，為此中國國家衛健委表示會開展「攻堅行動」，推進各省「健康碼 」互通互認，希望能解決民眾跨省出行的一大難題。港媒報導，有衛健委相關工作人員私下表示，健康碼互通互認勢在必行，但如何實施這一點仍有困難。

綜合中新網、央視新聞報導，中國衛健委2日舉行記者會，宣布「衛生健康信息化工作進展與成效」，尤其在新冠疫情後的當下，衛健委稱已會同相關部門建立完善了跨部門「大數據」共享機制，並仰賴中國疫情防控管理平台等資料樞紐實現跨部門資料應用。

而在各地疫情管控措施差異的部分，衛健委指出持續推進各地健康碼規範賦碼、及時轉碼、推動實現確診無症狀感染者、疫情風險等級、核酸檢測 結果、抗體檢測結果、新冠病毒疫苗接種紀錄等健康碼相關核心基礎資料全中國統一共用。目前已形成「全國核酸檢測結果資料庫」、「全國新冠病毒疫苗接種資料庫」，中國民眾可通過國務院用戶端、中國國家政務服務平台，以及各地健康碼查詢本人的核酸檢測結果、新冠病毒疫苗接種紀錄。

官方稱，目前已實現一省一碼，接下來會在互通共用等「痛點」入手，開展「攻堅行動」，「目前，我們正在會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利大家正常通行」。

此前中國國務院聯防聯控機制7月29日發布「關於進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認的通知」，要求中國各地落實核酸檢測結果「全國互認」，降低中國民眾跨地、跨省移動困難的「關鍵小事」。

香港明報報導，就健康碼互通互認，有地方衛健委相關工作人員表示，互通互認工作勢在必行，但實際執行仍有難度。該工作人員稱，推動健康碼互通互認有兩種解決方案，一種是各省之間數據互通，互相承認彼此健康碼有效；另一種是國家統一健康碼數據，建立全國性健康碼。但兩種方式都存在數據及時與否問題，以及各地防疫政策的差異問題，各地數據能否及時互通，政策能否統一調配，是政策落地的最大難題。

其舉例說，如北京現行防疫政策為抵京後24小時至72小時須做一次核酸檢測，而上海現實行低風險區抵滬政策為三天內完成兩次核酸檢測。這中間的政策差異，就造成兩地互認健康碼的困難。而且各地現行的因地制宜健康碼彈窗提示，若併入國家統一管理，會造成國家一定負擔，推行阻力較大。