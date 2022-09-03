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長江江心露出3公里石子路 遊客朝聖「游不動」求救

中國新聞組／北京3日電
由於水位下降，武漢長江江心現3公里「石子路」。（取材自觀察者網）
由於水位下降，武漢長江江心現3公里「石子路」。（取材自觀察者網）

由於長江水位下降，武漢長江江心現3公里「石子路」，網友聞訊紛到「江中小道」打卡，「種草」視頻平台瘋傳。

來源：YouTube

九派新聞報導，在小紅書上，不少用戶以及自媒體分享在「江中小道」打卡的美照，這條「江中小道」的背景正好是武漢「網紅拍照打卡地」鸚鵡洲長江大橋，如果風平浪靜，加上天氣好，紅色的橋梁配上「江中小道」就能拍出武漢版「天空之鏡」的美照。

據武漢文化和旅遊局微信號， 這條「路」的準確名字是順壩，長3185米。另外還有五條與之垂直的魚骨壩，長70至130米。十年前在修建鸚鵡洲長江大橋的同時修建了這一工程。近幾年冬天，漢口站水位下降到大約15米以下的時候，它都會露出水面，形成「江底大路」的奇觀。

據報導，這條「江中小道」需要靠乘船或游泳才能抵達，一位因刷小紅書來打卡的年輕人說，自己是從漢陽過來，「與對岸武昌相比，漢陽這邊水較深，自己水性也不好，所以跟朋友划槳板過來的。」水上民警表示，靠漢陽的一側是長江航線，不僅水深可達十幾米，而且經常有貨船經過，「大船一來就容易起浪，有的人很難把控距離與過江速度，就很容易出事。」

「我感覺有點高血壓要發了，實在游不動了，能不能把我們送到江岸？」一個背著游泳圈的阿姨突然打斷了記者與水上分局民警的對話，民警見狀立即喊來了水警船隻。

剛把有高血壓的阿姨送回岸邊，60多歲的張先生和他的朋友們就找上正在現場加強安全教育的民警們，「我剛剛腿抽筋了，實在游不動了，之前也沒游過長江，沒帶足保護裝備。」隨後，水上民警叫來警務船隻，由於此處沒有停泊點，現場一名民警用身體頂住警務船一側，幫助四位體力透支、已無法從江中心游回岸邊的中老年人順利登船上岸。張先生一邊上船一邊說，「感謝大家，我再也不來了。」

武漢 高血壓 游泳

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