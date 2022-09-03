深圳閃控 6區全員篩檢 民喊「我瘋了」

成都實施全體居民原則居家後，整個城市「靜默」了，圖為成都最繁華的春熙路猶如空城。（中新社）

中國疫情 警報此起彼伏，成都封城才開始，深圳封控又延長。2日晚，深圳福田、羅湖、龍崗、龍華等6區相繼發布防疫 通告，3日、4日周末期間全天候、全區開展全員兩輪核酸檢測，非城市保障型企業居家辦公或閉環式管理，暫停非必要人員流動與活動。深圳網民大歎無奈：「工作日放出去，周末又關起來」、「你們封了嗎，反正我瘋了。」

綜合媒體報導，中國新一波疫情蔓延到26省區，天津、四川、黑龍江哈爾濱等地則推出更加嚴格的防疫措施，目前有多地市縣政府已宣布靜態管理。

深圳則面臨自今年春天以來最為嚴重的疫情反彈，因此全市將近1800萬的居民都被置於某種防疫封控措施之下。深圳市中心商業區的福田區以及為蘋果手機代工的富士康公司大廠所在地的龍華區的封控措施被延長到星期日，而全市多個小區的居民被要求盡可能居家辦公。

據了解，深圳今年3月才因疫情升溫而全市「封城」7天，這一輪始於8月底的疫情反彈爆發以來，當局試圖採取較為溫和封管措施。深圳市政府迄今為止也避免下令關閉該市的辦公樓和工廠設施。

深圳6區採取的是逐步管控，宣布利用周末開展兩輪全區全員核酸檢測，期間全區巴士、地鐵 停運，全區社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。其中深圳地鐵四號線全線暫停服務，至4日深夜12時。

其中，高科技企業集中的南山區2日發布通知加強封控，全區暫停非必要人員流動與活動，企業居家辦公或閉環式管理。南山區是深圳高新技術產業、高等教育基地和西部物流基地，擁有騰訊、創維、華為、中興、大疆等知名科技企業的總部或分部。

而四川成都已有超過20條傳播鏈，疫情防控壓力十分艱巨，成都已經進入「原則居家」的「加強社會面管控」狀態。四川另一城市西昌市則宣告，將「全域靜態管理」時間延長至5日零時。