輿論戰勝血脈 賈淺淺遭作協除名 能進會員名單被指「靠爸」

賈淺淺是中國作協副主席、著名作家賈平凹的長女，曾因詩歌文風引爭議。（取材自澎湃新聞）

中國作家協會日前公示2022年會員發展名單，著名作家賈平凹之女賈淺淺名列其中，引發極大爭議，網友稱她寫過的詩是「屎尿體」。輿論連日發酵，中國作協2日宣布不將賈淺淺列入2022年新會員名單。「#賈淺淺未入選作協新會員名單」隨即登上微博熱搜，網友稱「輿論戰勝血脈」、「真的是坑爹了」。

現年42歲的詩人賈淺淺是西北大學 文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席，曾出版3本詩集，得過陝西青年文學獎、詩歌獎。但她最知名的身分是賈平凹的女兒，被酸是「文二代」。

不少人質疑賈平凹是中國作家協會前副主席，賈淺淺能進入作協會員發展名單是父輩光環加持。連日來網友評論區一面倒對賈淺淺成為作家協會發展名單發出惡評：賈淺淺可謂一夜成名的「屎人」呐！她的詩歌，詩尿不通，屎破天驚，如屎如畫！好屎好屎！

賈淺淺欲入作協在輿論翻車後，官媒「國是直通車」發出評論，質疑賈淺淺此次進入作協會員發展名單到底是父輩光環加持，還是德才兼備？公眾質疑不僅由於賈淺淺本人的雙重身分，更是直指其詩歌「文學水準」不高。

評論直指賈淺淺的作品通篇「屎尿屁」、濫用回車鍵，怎麼堪稱詩歌這一高雅的文學形式？強調文學鼓勵傳承，但不應該「世襲」。

澎湃新聞也評論稱，雖然「文壇是個圈」，但也必須用作品說話，打破「圈子」、「關係」的想像，才能在文壇長期立足。「揠苗助長，是培養不出大作家的」。

「鳳凰讀書」則發文指出，圍繞賈淺淺的爭議表面上好像是在討論詩歌，其實內裡大家討論的，更多是社會資本傳遞的現象，比如父輩的人脈、職位、經濟實力，對兒女成長有哪些幫助。

詩人林酉之也發文指出，「說到底，對賈淺淺詩歌的戲謔只是這場輿論的表皮，湧動的暗流卻是借助公平與否的憤怒質疑其水準高低」。

中國作家網2日下午發布「關於2022年會員發展情況的說明」，表示賈淺淺引發爭議，中國作協書記處認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。