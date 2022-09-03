川校坑錢？新生開學須自帶床板 網：要不要自帶老師

四川一所學校要求新生開學要自帶床板，校門口擠滿購床的家長。(取材自澎湃新聞)

四川廣安華鎣職業技術學校(一中校區）近日被爆要求學生開學時自帶床板，爆料視頻顯示，不少學生家長拿著床板在學校門口外聚集。不少網友酸：「要不要自帶老師？」

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紫牛新聞報導，對於上學要自帶床板，網友怒指學校和商鋪串通「坑錢」；華鎣市教育 和體育局表示，已經知曉此事，學校沒有強制要求，可用紙板替代。

華鎣市教育和體育局工作人員稱，一中校區屬於老校區，有大批沒有床板的鋼架子床，有些學生畢業後會帶走床板，有些則轉賣給新生，由於有些新生家長會為學生配備床板，所以學校沒有統一配備。

工作人員表示， 「學校向學生收取住宿費人民幣260元(約38美元)，此費用不包含床上用品費，床板等需要學生自行購買。至於後期會不會取消規定，則要看學校的安排。」對學校的安排，網友表示不理解。

另據九派新聞報導，學校附近一商鋪表示，學校要求學生自帶床板屬實，去年便已存在。其實兩年前貴州關嶺花江二中（現花江中學）也出現過類似情況，後來校長遭到當局停職。

當時的調查報告指出，學校學生宿舍床板使用多年破損，必須更換，校方卻沒有統一採購，反而要求新生入學自帶床板，自管自用。經調查組走訪三家銷售商及部分群眾，尚未發現商家與學校校方有親戚關係。2020年9月2日，花江中學校長遭到停職，由副校長代理。