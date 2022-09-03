我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

川校坑錢？新生開學須自帶床板 網：要不要自帶老師

中國新聞組╱北京3日電
四川一所學校要求新生開學要自帶床板，校門口擠滿購床的家長。(取材自澎湃新聞)
四川一所學校要求新生開學要自帶床板，校門口擠滿購床的家長。(取材自澎湃新聞)

四川廣安華鎣職業技術學校(一中校區）近日被爆要求學生開學時自帶床板，爆料視頻顯示，不少學生家長拿著床板在學校門口外聚集。不少網友酸：「要不要自帶老師？」

來源：YouTube

紫牛新聞報導，對於上學要自帶床板，網友怒指學校和商鋪串通「坑錢」；華鎣市教育和體育局表示，已經知曉此事，學校沒有強制要求，可用紙板替代。

華鎣市教育和體育局工作人員稱，一中校區屬於老校區，有大批沒有床板的鋼架子床，有些學生畢業後會帶走床板，有些則轉賣給新生，由於有些新生家長會為學生配備床板，所以學校沒有統一配備。

工作人員表示， 「學校向學生收取住宿費人民幣260元(約38美元)，此費用不包含床上用品費，床板等需要學生自行購買。至於後期會不會取消規定，則要看學校的安排。」對學校的安排，網友表示不理解。

另據九派新聞報導，學校附近一商鋪表示，學校要求學生自帶床板屬實，去年便已存在。其實兩年前貴州關嶺花江二中（現花江中學）也出現過類似情況，後來校長遭到當局停職。

當時的調查報告指出，學校學生宿舍床板使用多年破損，必須更換，校方卻沒有統一採購，反而要求新生入學自帶床板，自管自用。經調查組走訪三家銷售商及部分群眾，尚未發現商家與學校校方有親戚關係。2020年9月2日，花江中學校長遭到停職，由副校長代理。

教育

上一則

中20大前維穩 「清朗」行動縮緊網路言論

下一則

聯想創始人柳傳志「守時」入教材 網：沒人可宣傳？

延伸閱讀

巴沙迪那學區 小學校長種族言論停職

巴沙迪那學區 小學校長種族言論停職
高中生升學就業準備項目 舊金山市議員馬兆明力挺

高中生升學就業準備項目 舊金山市議員馬兆明力挺
防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學

防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學
實體停課近半年後… 上海220萬學生開學 大排長龍做核酸

實體停課近半年後… 上海220萬學生開學 大排長龍做核酸

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
成都宣布「封城」，自1日18時起，全體居民原則在家不外出。圖為8月30日，成都地鐵1號線上出行的居民。（中新社）

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

2022-09-01 00:02

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀