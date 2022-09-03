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聯想創始人柳傳志「守時」入教材 網：沒人可宣傳？

中國新聞組╱北京3日電
聯想創始人柳傳志。(取材自微博)
聯想創始人柳傳志。(取材自微博)

聯想集團創始人柳傳志早前因「億元退休金」、「國有資產流失」等風波備受爭議，近日適逢開學，一篇「守時的柳傳志」文章出現在小學教材中，引起廣泛關注，不少網民質疑「中國那麼多正面人物，就沒有人可以宣傳了嗎？」

聯想創始人柳傳志的事跡被編入小學課本，引起關注。(取材自微博)
聯想創始人柳傳志的事跡被編入小學課本，引起關注。(取材自微博)

香港01報導，柳傳志的事跡被編輯成課文「守時的柳傳志」，入選福建省小學生「誠信教育」一年級課本，呼籲小學生要向柳傳志學習做個守時的人。

課文中稱，「聯想集團董事局主席柳傳志是一位非常守時的人，參加活動幾乎沒有遲到過。」不過他有一次在自己公司開會時因電梯故障遲到，竟按照自己定的規矩罰站半小時。有媒體報導指，課文暗貶其他企業家不收時、不守信，還稱「中國沒幾個企業家能夠做到守時」。

有趣的是，柳傳志曾受訪說「堅決不寫傳記也不想寫書，我只是歷史的過客」，他自謙：「歷史大潮一浪一浪地翻，當企業做得好時，還可以說說，等過完了，而你又不在這中心點，你還在那說這，就是個笑話。」

事件曝光後引發網民熱議，有人質疑「五千年歷史找不到一個守時的？」、「自己罰站半小時，這種橋段你信嗎？」、「他都能上課本？那雷軍，馬化騰，丁磊，任正非是不是都可以上教材？」

值得注意的是，相關話題一度登上微博熱搜，但沒過多久就被限流，熱度大減。

報導稱，柳傳志因經營聯想而榮獲多項稱號，包括中國經濟年度風雲人物、全球最具影響力50大商業思想家、「中國傑出貢獻企業家」等。2021年，在聯想巨額虧損情況下，柳傳志仍拿走逾1億人民幣(約1454萬美元)的退休金，引起投資者不滿；而他在任期間釋國有資產股權份額的行為亦受到調查。

此外，其女兒柳青涉嫌參與滴滴出行祕密赴美上市，被監管機構調查。今年4月，柳傳志父女雙雙清空微博內容，引發揣測。

聯想創始人柳傳志被編入小學課本，引起關注。(取材自微博)
聯想創始人柳傳志被編入小學課本，引起關注。(取材自微博)

退休金 微博 投資

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