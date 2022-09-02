輿論戰勝了血脈 賈淺淺未被列入中國作協會員名單
中國作家協會日前公示2022年會員發展名單，著名作家賈平凹之女賈淺淺名列其中，結果引發極大爭議，網友稱她寫過的詩是「屎尿體」。輿論連日發酵，中國作家網2日決定，不將賈淺淺列入2022年新會員名單。
不少人質疑賈平凹是中國作家協會前副主席，其女賈淺淺能進入作協會員發展名單是父輩光環加持。連日來網友評論區一面倒對賈淺淺成為作家協會發展名單發出惡評：賈淺淺可謂一夜成名的「屎人」呐！她的詩歌，詩尿不通，屎破天驚，如屎如畫！好屎好屎！
中國作家網2日下午發布《關於2022年會員發展情況的說明》，表示賈淺淺引發爭議。中國作協書記處認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。
「#賈淺淺未入選作協新會員名單」隨即登上微博熱搜，網友稱「輿論戰勝了血脈」、「真的是坑爹了」、「下屆再說」。
網友列舉多則賈淺淺寫過的詩，《單身》，
傍晚正在體育公園遛彎
突然前面並排的中年美女
擠出了一個小屁
聲音不大
但足夠聽聞
單身的他驚訝得不行
美女怎麼會放屁
《雪天》
我們一起去尿尿
你，尿了一條線
我，尿了一個坑
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