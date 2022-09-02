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輿論戰勝了血脈 賈淺淺未被列入中國作協會員名單

中國新聞組／北京2日電
著名作家賈平凹之女賈淺淺最近被公示為中國作家協會的會員發展名單之一。（取材自微博）
著名作家賈平凹之女賈淺淺最近被公示為中國作家協會的會員發展名單之一。（取材自微博）

中國作家協會日前公示2022年會員發展名單，著名作家賈平凹之女賈淺淺名列其中，結果引發極大爭議，網友稱她寫過的詩是「屎尿體」。輿論連日發酵，中國作家網2日決定，不將賈淺淺列入2022年新會員名單。

不少人質疑賈平凹是中國作家協會前副主席，其女賈淺淺能進入作協會員發展名單是父輩光環加持。連日來網友評論區一面倒對賈淺淺成為作家協會發展名單發出惡評：賈淺淺可謂一夜成名的「屎人」呐！她的詩歌，詩尿不通，屎破天驚，如屎如畫！好屎好屎！

中國作家網2日下午發布《關於2022年會員發展情況的說明》，表示賈淺淺引發爭議。中國作協書記處認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。

「#賈淺淺未入選作協新會員名單」隨即登上微博熱搜，網友稱「輿論戰勝了血脈」、「真的是坑爹了」、「下屆再說」。

網友列舉多則賈淺淺寫過的詩，《單身》，

傍晚正在體育公園遛彎

突然前面並排的中年美女

擠出了一個小屁

聲音不大

但足夠聽聞

單身的他驚訝得不行

美女怎麼會放屁

《雪天》

我們一起去尿尿

你，尿了一條線

我，尿了一個坑

賈淺淺的「屎尿體」之一，《雪天》。（取材自微博）
賈淺淺的「屎尿體」之一，《雪天》。（取材自微博）

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