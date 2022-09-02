「不敢放生」廣州釣客養怪魚 15年換3次缸

顧黨恩到李叔家中看鱷雀鱔。（取材自錢江晚報）

最近河南 的事件，讓鱷雀鱔的危害廣為眾人所知。在15年前，廣州一名老釣客就曾釣上這種「怪魚」，被專家告知不可以放生，於是他將鱷雀鱔在家養了15年，期間他換了三次水缸，鱷雀鱔的體型增長近一倍。直到最近，74歲的他養不動了，才將這條鱷雀鱔交給轉門機構飼養。

錢江晚報報導，廣州市民老釣友李叔說，「這條鱷雀鱔我養了15年了，現在年紀大了養不動了，想給他找個去處」。

他回憶當初在珠江釣到這「生態殺手」，他記著專家絕不能放生的提醒，將鱷雀鱔在家養了15年。因為他知道，一旦鱷雀鱔進入自然水域，可能對生態環境產生巨大的影響

李叔在家裡拿了個水缸專門養鱷雀鱔，最初撿到牠時，這條鱷雀鱔體長36公分，嘴長6公分。15年間，由於牠不斷長大，李叔更換了三次魚缸。

鱷雀鱔生長速度很快，現在已經長到70公分左右。今年74歲的李叔養起來有些力不從心，但苦於找不到接力的人，只能求助媒體。最終由中國水產研究院珠江水產研究所副研究員顧黨恩來接收。

顧黨恩說，已從社會上陸續接收了四條鱷雀鱔，養在該中心。這些鱷雀鱔，有的是被市民在野外抓獲，有的是在湖泊治理放水時被發現。這在一定程度上反映了鱷雀鱔在野外有分布的事實。