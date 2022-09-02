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富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

中國新聞組／北京2日電
劉芊螢外傳是金融業公司高階主管，這次砸錢出資兼主演古裝劇，右為王軒。（取材自微博）
劉芊螢外傳是金融業公司高階主管，這次砸錢出資兼主演古裝劇，右為王軒。（取材自微博）

最近一齣電視劇「鳳鳴笙簫簫」開鏡，女主角竟憑著外貌登上熱搜。男主角是24歲的男星王軒，女主角劉芊螢則默默無名，不過看上去明顯年長很多，二人談情說愛仿如母子戀，讓網友嘖嘖稱奇。據了解，這部戲的金主就是劉芊螢，她本身是金融業高管，為了一圓演藝夢，不惜砸錢拍片自己當女主角。網友吐槽，「這是女主？確定不是男主的媽？」

劉芊螢外傳是金融業公司高階主管，這次砸錢出資兼主演古裝劇。（取材自微博）
劉芊螢外傳是金融業公司高階主管，這次砸錢出資兼主演古裝劇。（取材自微博）

綜合媒體報導，劉芊螢2020年曾以歌手身分進軍樂壇，出過單曲「相信幸福」。這次出資當金主，選角自然是她欽點，男主角是「且試天下」演出任穿雨的王軒，男二是選秀節目「青春有你3」的周峻宇。

近日，在開機儀式上，男女主穿著古裝手拿著開機紅包拍照。女主角看上去掩飾不住的開心，但男主角卻不苟言笑。劉芊螢跟王軒合照充滿母子戀的感覺，王軒更被網民嘲笑「表情生硬」、「生無可戀」。

女富豪劉芊螢出資拍古裝劇還身兼女主角，找來24歲男星王軒配對。（取材自微博）
女富豪劉芊螢出資拍古裝劇還身兼女主角，找來24歲男星王軒配對。（取材自微博）

這是劉芊螢首次嘗試古裝造型，外表冷艷、心思縝密、手段毒辣、實際心腸不壞。雖古裝造型備受吐槽，但劉芊螢的現代裝卻十分時尚靚麗。

劉芊螢也知道網友的評論，但無阻她一心追夢，她表示，「相對於大家稱呼我富二代、小富婆，我更喜歡創一代的頭銜。作為藝人應該成為大眾表率，積極努力。我通過自身的努力實現財富自由，選擇遵從自己內心的想法，雖然我還是一個新人，演技稚嫩，但我會付出百分之二百的努力，珍惜每一個機會」。

對於被網民批評外貌，她顯得十分樂觀，「這些天感謝大家的關注，部分人覺得我又老又醜也沒有演技，我一點也沒有不開心，反而很感激大家提出中肯的建議，我會更加努力地呈現出好的作品給大家！努力做一個積極樂觀的女生」。

劉芊螢一心嚮往演藝圈。（取材自微博）
劉芊螢一心嚮往演藝圈。（取材自微博）

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