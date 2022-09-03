我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

開學第一課 安排勞動課 野炊割稻做月餅…有人憂造成新課業負擔

中國新聞組／北京3日電
在貴州餘慶，當地開學第一天，餘慶縣大烏江鎮涼風小學把「開學第一課」搬到了稻田裡。（取材自微信）
在貴州餘慶，當地開學第一天，餘慶縣大烏江鎮涼風小學把「開學第一課」搬到了稻田裡。（取材自微信）

中國中小學9月1日新學期開學，正式升級為中小學獨立課程的「勞動課」開課了。在廣州，有小學生製作水果拼盤及月餅，福建有小學把部隊野炊技能搬到校園，貴州則有小學帶學生到農田割稻、體會農民種糧艱辛。

來源：YouTube

今年5月，中國教育部發布「義務教育勞動課程標準（2022年版）」，根據不同學段制定了整理與收納、家庭清潔、烹飪、家居美化等日常生活勞動等學段目標，希望培養學生基本的勞動意識和勞動技能。

中新社報導，浙江省湖州市吳興區龍泉街道龍泉小學學生上勞動實踐教育課，內容包括學習種菜等；在貴州餘慶，大烏江鎮涼風小學把教室搬到了稻田裡，由當地農戶帶同學們通過收割稻穀、打穀子、背稻穀、拾稻穗、曬穀子等；福建漳州把部隊野炊技能搬進校園，身穿迷彩服的退役軍人教同學們挖灶埋土、淘米煮飯、洗菜配菜、生火點灶等技能；廣西南寧市中小學勞動教育課還有勞動周、勞動教育活動月。

中國多地學校1日開學，廣州市鐵一小學的學生在勞動課上製作月餅。（新華社）
中國多地學校1日開學，廣州市鐵一小學的學生在勞動課上製作月餅。（新華社）

南京遊府西街小學的校園裡多了一塊200平方米左右的農耕園，學校還特別開闢出四間勞動教室，包括木工教室、編織教室、陶藝教室以及烹飪教室；河北衡水利民路小學則創設的「耕讀苑」勞動基地，依照勞動課程標準，課程安排是漸進式的，比如，一二年級要能擇菜洗菜，三四年級煮雞蛋煮餃子，五六年級煎雞蛋燉湯，初中設計三餐食譜等。

漳州市退役軍人服務站退役軍人指導學生切菜。（取材自中新網）
漳州市退役軍人服務站退役軍人指導學生切菜。（取材自中新網）

一些地區也列出了更詳細的勞動技能清單。據今年8月浙江杭州市教育局出台清單，飲食方面，小學一二年級要學會刨水果皮、剝雞蛋、剝蝦殼等；三四年級會包餛飩、水餃，煮雞蛋（羹）、水餃；五六年級會簡單烘焙，以及烹製一葷一素一湯或兩道當地傳統菜餚、特色美食。

澎湃新聞報導，中國中小學這學期開設獨立的勞動課後，連日來引起網上討論，有人支持，也有家長擔心「勞動課」成為必修課後，會不會給學生和家長造成新的課業負擔？

報導引述專家稱，中國學生的考試能力非常強，但比較缺乏實踐和創造能力，有時候連起碼的勞動能力都喪失掉了，大量的孩子「四體不勤、五穀不分」，所以勞動教育刻不容緩。

專家稱，勞動課的設計可以豐富多樣，比如上海一所小學開設的勞動課，就把田地裡的勞作和音樂、美術、寫作等跨學科式地結合在了一起。好好學習、用心設計勞動實踐，對孩子們創造力的培養肯定是有用的。輕勞動、重書本的觀念，是不利於孩子的長遠發展的。

教育局 雞蛋 食譜

上一則

海南大學教師拒戴口罩 行拘10日+被炒魷魚

下一則

輿論戰勝血脈 賈淺淺遭作協除名 能進會員名單被指「靠爸」

延伸閱讀

康泰保健中心20週年慶 市長丁言愉為老人送月餅

康泰保健中心20週年慶 市長丁言愉為老人送月餅
宣傳戰無孔不入 中駐美大使中秋賀節夾帶「統一白皮書」

宣傳戰無孔不入 中駐美大使中秋賀節夾帶「統一白皮書」
防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學

防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學
實體停課近半年後… 上海220萬學生開學 大排長龍做核酸

實體停課近半年後… 上海220萬學生開學 大排長龍做核酸

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
成都宣布「封城」，自1日18時起，全體居民原則在家不外出。圖為8月30日，成都地鐵1號線上出行的居民。（中新社）

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

2022-09-01 00:02

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀