開學第一課 安排勞動課 野炊割稻做月餅…有人憂造成新課業負擔

在貴州餘慶，當地開學第一天，餘慶縣大烏江鎮涼風小學把「開學第一課」搬到了稻田裡。（取材自微信）

中國中小學9月1日新學期開學，正式升級為中小學獨立課程的「勞動課」開課了。在廣州，有小學生製作水果拼盤及月餅，福建有小學把部隊野炊技能搬到校園，貴州則有小學帶學生到農田割稻、體會農民種糧艱辛。

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今年5月，中國教育部發布「義務教育勞動課程標準（2022年版）」，根據不同學段制定了整理與收納、家庭清潔、烹飪、家居美化等日常生活勞動等學段目標，希望培養學生基本的勞動意識和勞動技能。

中新社報導，浙江省湖州市吳興區龍泉街道龍泉小學學生上勞動實踐教育課，內容包括學習種菜等；在貴州餘慶，大烏江鎮涼風小學把教室搬到了稻田裡，由當地農戶帶同學們通過收割稻穀、打穀子、背稻穀、拾稻穗、曬穀子等；福建漳州把部隊野炊技能搬進校園，身穿迷彩服的退役軍人教同學們挖灶埋土、淘米煮飯、洗菜配菜、生火點灶等技能；廣西南寧市中小學勞動教育課還有勞動周、勞動教育活動月。

中國多地學校1日開學，廣州市鐵一小學的學生在勞動課上製作月餅。（新華社）

南京遊府西街小學的校園裡多了一塊200平方米左右的農耕園，學校還特別開闢出四間勞動教室，包括木工教室、編織教室、陶藝教室以及烹飪教室；河北衡水利民路小學則創設的「耕讀苑」勞動基地，依照勞動課程標準，課程安排是漸進式的，比如，一二年級要能擇菜洗菜，三四年級煮雞蛋 煮餃子，五六年級煎雞蛋燉湯，初中設計三餐食譜 等。

漳州市退役軍人服務站退役軍人指導學生切菜。（取材自中新網）

一些地區也列出了更詳細的勞動技能清單。據今年8月浙江杭州市教育局 出台清單，飲食方面，小學一二年級要學會刨水果皮、剝雞蛋、剝蝦殼等；三四年級會包餛飩、水餃，煮雞蛋（羹）、水餃；五六年級會簡單烘焙，以及烹製一葷一素一湯或兩道當地傳統菜餚、特色美食。

澎湃新聞報導，中國中小學這學期開設獨立的勞動課後，連日來引起網上討論，有人支持，也有家長擔心「勞動課」成為必修課後，會不會給學生和家長造成新的課業負擔？

報導引述專家稱，中國學生的考試能力非常強，但比較缺乏實踐和創造能力，有時候連起碼的勞動能力都喪失掉了，大量的孩子「四體不勤、五穀不分」，所以勞動教育刻不容緩。

專家稱，勞動課的設計可以豐富多樣，比如上海一所小學開設的勞動課，就把田地裡的勞作和音樂、美術、寫作等跨學科式地結合在了一起。好好學習、用心設計勞動實踐，對孩子們創造力的培養肯定是有用的。輕勞動、重書本的觀念，是不利於孩子的長遠發展的。