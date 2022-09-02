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官方搭建聯誼鵲橋 中國婚戀網上線 提供集體婚戀交友服務

記者陳政錄／綜合報導
中國婚戀網上線，在北京舉辦發布會。（取材自北京日報）
中國婚戀網上線，在北京舉辦發布會。（取材自北京日報）

為因應年輕人結婚率下降，由中國當局指導的「中國婚戀網」，於8月31日在北京正式上線，據北京日報，婚戀網將以公益、公信、公營為特點，為中國各類機關、部隊和企事業單位提供集體婚戀交友服務。

近日，中國民政部公布「2021年民政事業發展統計公報」顯示，去年中國辦理結婚登記764.3萬對，年減6.1%，結婚率為千分之5.4，年減0.4個千分點。結婚登記數是有統計紀錄以來，首次跌破800萬對大關。

北京日報報導，「中國婚戀網」是由中國全國婦聯指導，中國婦女報社（全國婦聯網絡信息傳播中心）主辦。其中，全國婦聯是中國共產黨領導下的人民團體。

報導稱，中國婚戀網以公益、公信、公營為特點聚焦單位、機構用戶，為各類機關、部隊和企事業單位提供集體婚戀交友服務。

自去年2021年12月10日測試上線至今，在試運營期間，中國婚戀網已與各群團組織舉辦了6場線下活動。主辦方指稱，中國婚戀網將加大與各單位的合作，搭建聯誼鵲橋，利用互聯網和大數據技術解決婚戀交友訊息不對稱、不安全問題，同時提供定制化、個性化線下集體聯誼活動。

報導稱，中國婚戀網將堅持青年為本，強化公益導向，將中國青年婚戀觀、家庭觀教育引導寓於貼心服務之中。同時，啟動「尋找十大愛情故事」、「中國城市幸福指數調研」等具有引領性的公益項目，彰顯媒體所辦婚戀平台的責任與擔當。同時，創辦中國婚戀網，旨在貫徹落實中國國家優化生育政策促進人口長期均衡發展的決策部署等。

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