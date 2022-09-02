成都封城 民眾瘋搶菜 把整隻豬扛回家

有人買了整隻豬放進後車廂帶回家。(取材自微博)

四川省成都市昨宣布「全體市民原則居家」疫情 管控措施，「巧合」的是，一名暱稱為「熱帶雨林」的網友早在日前就發文透露成都可能「靜態管理」，卻被以「尋釁滋事」為由拘留15天，「熱帶雨林」因此被不少網友稱為「吹哨人」。成都市民昨天則是瘋狂搶菜，線上線下都被搶到「一顆菜都沒有」，還有人把整隻豬扛回家，感嘆「突然夢迴3月底的上海，核酸、疫情似乎都不會結束」。

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成都網友「熱帶雨林」29日發文表示，成都市可能要進行「靜態管理」，遭警方拘留。(取材自都市快報)

都市快報報導，成都網友「熱帶雨林」8月29日晚間在微信發文表示，「各位領導，晚上7點會議主要議程：一，各部門綜合匯報最終研判結果…立即上報國務院聯防聯控機制綜合組批覆5+2方案…」，並附上對話截圖，「省上要求整個成都市靜態管理，市上還在爭取，可能五個主城區和天府新區、龍泉驛要靜態管理。還沒有完全確定，現在還在開會商量」。

成都民眾後車廂，塞滿採購的民生物資。(取材自微博)

消息曝光後被成都網友瘋狂轉傳，許多人當晚開始衝到各大超市購物，甚至排隊幾小時就為了買米、麵及油等生活必需品。成都公安 31日發布，37歲佘某某（網名「熱帶雨林」）為吸引關注在網路群組中發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情緒，因尋釁滋事已被公安機關行政拘留15日並處罰款人民幣1000元(約144.7美元)的處罰。

成都菜市場搶菜人潮。(取材自微博)

沒想到就在昨天，成都果真宣布實施「全體市民原則居家」。香港經濟日報報導，面對形同封城的防疫 命令，有網友將「熱帶雨林」尊稱為「熱總」，稱幸好有他提前預告，自己已經囤足了生活物資；還有網友表示，「熱帶雨林」事件再次證明，防疫問題上，很多謠言就是「遙遙領先的預言」。但也有人認為在官方通告之前，個人並沒有權力發布這樣重大的消息。

不過整個成都市的「搶菜行動」仍在持續，還有人把整隻豬扛回家。中新經緯引述成都武侯區的賴女士說：「外賣平台上，很多都買不到菜了，盒馬鮮生顯示『暫不接單』，大潤發超市在『蔬菜菌菇』一欄，一顆菜都沒有。」成都龍泉驛區的梁女士也表示，線上買菜軟件裡的菜「基本都空了」。

成都市民包括小孩子也瘋搶菜。(取材自微博)

還有不少成都市民到商超買菜。「搶菜太嚇人了。」家住成都成華區的何女士說，因為人潮太多，她買了個胡蘿蔔就走了。武侯區的張先生說，「一看到通知，我就跑來買菜了，水果、蔬菜、啤酒、速食、麵包、牛奶…沒想到剛轉身抱了袋米，購物車不知道被誰推走了，還得重新搶」。也有市民稱，「不慌，家裡冰箱早塞得滿滿的，撐到下周一沒問題」。

有成都民眾將放不進後車廂的雞，直接綁在車頂。(取材自微博)

此外，在交通方面，界面新聞報導，成都雙流機場、成都天府機場航班都因疫情大面積取消，取消率70%左右。