北大數學天才柳智宇還俗 不買車房不生孩 「另一種修行」

柳智宇在辦公。(取材自九派新聞)

曾是北大數學天才的柳智宇，拿過奧數金牌、麻省全獎，但卻遁入空門，進入龍泉寺修行8年，之後輾轉於居士家、酒店中，建立佛系心理諮商團隊，今年春天選擇還俗。他說，「這是另一種修行，現在工作雖然比較忙，但能找到內心的安寧，也能找到為大家付出的喜悅」。

九派新聞報導，22歲時，柳智宇滿足了人們對天才的想像。國際奧林匹克數學競賽金牌、保送北大、獲得麻省理工學院全額獎學金。但2010年夏天，他沒有赴美讀書，而是打包行李上山赴龍泉寺出家。

「出家是一條很好的道路。」柳智宇不後悔當初的決定，他想做些真正回歸生命的學問，「這對我和父母來說都是一件很重要的事，它意味著我真正獨立，可能獨立的方式比較特別。」

儘管他躲在寺廟裡不見任何來訪者，關於他的新聞依舊不斷出現。那時，很多人認為，他會成為高僧大德，也總有人詢問他是否開悟，「彷彿不開悟就是一種罪過」。

還俗的想法在心中徘徊，因為他不想再扮演別人想像中的柳智宇。直到今年，他才真正卸下一身包袱，「回歸生命」。

臨近春節的一天，柳智宇告訴父母、朋友，他要還俗。脫掉僧袍後，他回到武漢 的家中過年，有種「輕鬆自由，雲淡風輕」的感覺。

柳智宇的辦公室在北京 中關村的一棟辦公樓裡，和一眾培訓機構擠在一起。面積不大，裝修簡單。今年5月，他到一家心理諮詢公司任職，作為事業部部長，帶領十餘人的小團隊，開發心理學課程。

柳智宇幾乎能在所有事上給同事提供建議，例如給學員分班、安排助教、設計課程問卷…，他還有難得的特質—聲音溫柔，也堅決果斷。

他的管理理念是—同甘共苦。剛加入職的公司，承諾給他3萬元人民幣(約4343美元)月薪，他嫌多，主動要求降到2萬元，和其他員工一樣，「扣完稅1萬多元，我不買房、不買車，更不想生孩子，你說我要那麼多錢幹啥？還不如多奉獻給大家。」

他希望團隊早日實現收支平衡，希望大家能夠獲得自由，不管是精神上的還是經濟上的。

柳智宇享受現在的生活—不再被眾人關注，有志同道合的夥伴，最重要的，他在做自己喜歡的事。

只是他的身上依然能看出僧人的痕跡，與人打招呼時雙手合十、吃素、齋前唱誦、練練瑜伽。

2013年，柳智宇參與「南山律典校釋」的出版工作，2014年起，他輾轉上海、福清、天津等地，將南山諸律典「八大部」系統校勘，按照現代人的閱讀習慣，出版一套32本的律宗典籍，柳智宇主動要求總負責最後的修訂和出版工作。

如此龐大的工程，使他的身體承受能力達到極限。工作時，身體總是不停地顫抖，趴在桌子上也不能緩解。